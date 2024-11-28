Артем Солдатенков из Магнитогорска Челябинской области выступит на экстрим-шоу «Работяги», где десять недель будет проходить марафон на выносливость. Мужчина работает технологом производства на металлургическом комбинате, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пятница!».
«Среди работяг оказался 36-летний Артем Солдатенков из Магнитогорска. Артем более 15 лет работает на металлургическом комбинате технологом производства соляно-кислотных растворов», — сообщили URA.RU на «Пятнице!». Мужчина появится в эфире вечером 2 декабря.
Как уточнили в пресс-службе, мужчина подрабатывал тренером в спортзале и является мастером спорта по русскому жиму. На марафоне его ждут задания, проверяющие игроков на смелость, скорость и выносливость. Главным призом для участников станут десять миллионов рублей. Челябинец поборется за них с крановщиком, пожарным, слесарем, швеей, спасателями, машинистами и другими рабочими специалистами.
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