Челябинец посоревнуется за звание самого экстремального работяги на телешоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Солдатенков из Магнитогорска появится на канале «Пятница!»
Артем Солдатенков из Магнитогорска появится на канале «Пятница!» Фото:

Артем Солдатенков из Магнитогорска Челябинской области выступит на экстрим-шоу «Работяги», где десять недель будет проходить марафон на выносливость. Мужчина работает технологом производства на металлургическом комбинате, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пятница!».

«Среди работяг оказался 36-летний Артем Солдатенков из Магнитогорска. Артем более 15 лет работает на металлургическом комбинате технологом производства соляно-кислотных растворов», — сообщили URA.RU на «Пятнице!». Мужчина появится в эфире вечером 2 декабря.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина подрабатывал тренером в спортзале и является мастером спорта по русскому жиму. На марафоне его ждут задания, проверяющие игроков на смелость, скорость и выносливость. Главным призом для участников станут десять миллионов рублей. Челябинец поборется за них с крановщиком, пожарным, слесарем, швеей, спасателями, машинистами и другими рабочими специалистами.

Артем Солдатенков поборется за десять миллионов рублей на экстрим-шоу
Артем Солдатенков поборется за десять миллионов рублей на экстрим-шоу
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Артем Солдатенков из Магнитогорска Челябинской области выступит на экстрим-шоу «Работяги», где десять недель будет проходить марафон на выносливость. Мужчина работает технологом производства на металлургическом комбинате, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пятница!». «Среди работяг оказался 36-летний Артем Солдатенков из Магнитогорска. Артем более 15 лет работает на металлургическом комбинате технологом производства соляно-кислотных растворов», — сообщили URA.RU на «Пятнице!». Мужчина появится в эфире вечером 2 декабря. Как уточнили в пресс-службе, мужчина подрабатывал тренером в спортзале и является мастером спорта по русскому жиму. На марафоне его ждут задания, проверяющие игроков на смелость, скорость и выносливость. Главным призом для участников станут десять миллионов рублей. Челябинец поборется за них с крановщиком, пожарным, слесарем, швеей, спасателями, машинистами и другими рабочими специалистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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