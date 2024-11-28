В пригороде Челябинска построят новый микрорайон. Фото

28 ноября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Площадь нового ЖК составит более 10 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области новый жилой комплекс «АРТ кварталы» в поселке Западный планируют построить ко второму кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Новый жилой квартал площадью 10 тысяч 879 квадратных метров построят в Сосновском районе в поселке Западный. В пригороде Челябинска будет возведен восьмиэтажный кирпичный дом на 211 квартир», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В новом жилом комплексе планируется благоустроить территорию. В самом многоквартирном жилом доме будет пять подъездов и столько же пассажирских лифтов. Во дворе застройщик оборудует детскую площадку, также будет сделано озеленение территории. Новый ЖК построят в пригороде Челябинска в поселке Западный сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области новый жилой комплекс «АРТ кварталы» в поселке Западный планируют построить ко второму кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Новый жилой квартал площадью 10 тысяч 879 квадратных метров построят в Сосновском районе в поселке Западный. В пригороде Челябинска будет возведен восьмиэтажный кирпичный дом на 211 квартир», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В новом жилом комплексе планируется благоустроить территорию. В самом многоквартирном жилом доме будет пять подъездов и столько же пассажирских лифтов. Во дворе застройщик оборудует детскую площадку, также будет сделано озеленение территории.