В пригороде Челябинска построят новый микрорайон. Фото

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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Площадь нового ЖК составит более 10 тысяч квадратных метров Фото:

В Сосновском районе Челябинской области новый жилой комплекс «АРТ кварталы» в поселке Западный планируют построить ко второму кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«Новый жилой квартал площадью 10 тысяч 879 квадратных метров построят в Сосновском районе в поселке Западный. В пригороде Челябинска будет возведен восьмиэтажный кирпичный дом на 211 квартир», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В новом жилом комплексе планируется благоустроить территорию. В самом многоквартирном жилом доме будет пять подъездов и столько же пассажирских лифтов. Во дворе застройщик оборудует детскую площадку, также будет сделано озеленение территории.

Новый ЖК построят в пригороде Челябинска в поселке Западный
Новый ЖК построят в пригороде Челябинска в поселке Западный

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В Сосновском районе Челябинской области новый жилой комплекс «АРТ кварталы» в поселке Западный планируют построить ко второму кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Новый жилой квартал площадью 10 тысяч 879 квадратных метров построят в Сосновском районе в поселке Западный. В пригороде Челябинска будет возведен восьмиэтажный кирпичный дом на 211 квартир», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В новом жилом комплексе планируется благоустроить территорию. В самом многоквартирном жилом доме будет пять подъездов и столько же пассажирских лифтов. Во дворе застройщик оборудует детскую площадку, также будет сделано озеленение территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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