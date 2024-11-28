Названа версия ЧП с автобусом в Перми

Водитель автобуса, который выехал на железнодорожные пути и загорелся, перед ЧП потерял сознание. Это могло спровоцировать то, что транспорт выехал с автодороги.
«По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание. После этого транспорт выехал с дороги, врезался в столб и загорелся», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю в ближайшее время подготовят комментарий о случившемся.
Ранее URA.RU публиковало кадры с места ЧП. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Все пассажиры смогли выбраться из автобуса.
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