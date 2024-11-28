Названа версия ЧП с автобусом в Перми

Baza: водитель загоревшегося в Перми автобуса потерял сознание
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Автобус вылетел с дороги и загорелся
Автобус вылетел с дороги и загорелся Фото:
новость из сюжета
В Перми автобус врезался в магазин

Водитель автобуса, который выехал на железнодорожные пути и загорелся, перед ЧП потерял сознание. Это могло спровоцировать то, что транспорт выехал с автодороги.

«По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание. После этого транспорт выехал с дороги, врезался в столб и загорелся», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю в ближайшее время подготовят комментарий о случившемся.

Ранее URA.RU публиковало кадры с места ЧП. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Все пассажиры смогли выбраться из автобуса.

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Водитель автобуса, который выехал на железнодорожные пути и загорелся, перед ЧП потерял сознание. Это могло спровоцировать то, что транспорт выехал с автодороги. «По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание. После этого транспорт выехал с дороги, врезался в столб и загорелся», — сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю в ближайшее время подготовят комментарий о случившемся. Ранее URA.RU публиковало кадры с места ЧП. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Все пассажиры смогли выбраться из автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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