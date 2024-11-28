В Екатеринбурге задержали кортеж бандитов, в нем был друг депутата. Фото

Среди задержанных в Екатеринбурге водителей элитных авто были члены ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция прошла в микрорайоне Синие Камни
Операция прошла в микрорайоне Синие Камни Фото:

В кортеже из элитных иномарок, остановленном в екатеринбургском мирокрайоне Синие Камни, находились участники ОПГ, среди которых уроженцы Дагестана и Ингушетии, а также друг депутата гордумы. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников поделился, что среди задержанных был известный в криминальных кругах авторитет с Уралмаша Борман. «Он дружит с одним из депутатов нашей думы», — рассказал источник. Другой на кадрах опознал некоего Артура (представитель этнической группы, который «бегает от ингушей к дагестанцам, без четкой привязки к конкретному творческому коллективу»). «Кроме Артурчика, там Андрей „Зубрик“ и Евгений. Среди задержанных также несколько дагестанце и ингушей. Одни из их лидеров — Султан и Тимур, соответственно, они иногда представляются „Султановскими“ или Тимуровскими», — добавил собеседник. По его данным, компания «авторитетов» ехала к Борману, задержан ли он, источник не в курсе.

Третий инсайдер утверждает, что задержанные — представители ОПГ «Визовские» или ОПГ «Синекаменские». Два других собеседника говорят, что «визовцев» на месте точно не было.

Очевидец ранее рассказал URA.RU, что силовая операция началась около 13 часов. Несколько служебных машин перекрыли путь кортежу из Toyota Camry, Audi Q7, Porsche Cayenne и Toyota Prado, водителей задержали. По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых, правоохранители пресекли возможную «стрелку». В багажниках нашли травматические пистолеты и подствольный гранатомет. Оружие отправили на экспертизу. Из одной машины силовики забрали коробки. Что в них — неизвестно.

Операция длилась около трех часов
Операция длилась около трех часов
Фото:
Из одной иномарки правоохранители забрали коробки
Из одной иномарки правоохранители забрали коробки
Фото:
На месте работали сотрудники уголовного розыска и УБОП
На месте работали сотрудники уголовного розыска и УБОП
Фото:
Водителей двух иномарок увезли в отдел на служебных машинах
Водителей двух иномарок увезли в отдел на служебных машинах
Фото:
На них остались следы от рук задержанных
На них остались следы от рук задержанных
Фото:
Гранатомет, который нашли в одной из машин
Гранатомет, который нашли в одной из машин
Фото:

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В кортеже из элитных иномарок, остановленном в екатеринбургском мирокрайоне Синие Камни, находились участники ОПГ, среди которых уроженцы Дагестана и Ингушетии, а также друг депутата гордумы. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Один из собеседников поделился, что среди задержанных был известный в криминальных кругах авторитет с Уралмаша Борман. «Он дружит с одним из депутатов нашей думы», — рассказал источник. Другой на кадрах опознал некоего Артура (представитель этнической группы, который «бегает от ингушей к дагестанцам, без четкой привязки к конкретному творческому коллективу»). «Кроме Артурчика, там Андрей „Зубрик“ и Евгений. Среди задержанных также несколько дагестанце и ингушей. Одни из их лидеров — Султан и Тимур, соответственно, они иногда представляются „Султановскими“ или Тимуровскими», — добавил собеседник. По его данным, компания «авторитетов» ехала к Борману, задержан ли он, источник не в курсе. Третий инсайдер утверждает, что задержанные — представители ОПГ «Визовские» или ОПГ «Синекаменские». Два других собеседника говорят, что «визовцев» на месте точно не было. Очевидец ранее рассказал URA.RU, что силовая операция началась около 13 часов. Несколько служебных машин перекрыли путь кортежу из Toyota Camry, Audi Q7, Porsche Cayenne и Toyota Prado, водителей задержали. По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых, правоохранители пресекли возможную «стрелку». В багажниках нашли травматические пистолеты и подствольный гранатомет. Оружие отправили на экспертизу. Из одной машины силовики забрали коробки. Что в них — неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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