Путин назвал отличительную черту «Орешника»

Сила удара российской баллистической ракеты «Орешник» сопоставима с падением метеорита. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мощный удар, это как метеорит падает», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он подчеркнул, что в результате падения метеоритов образовывались целые озера. По его словам, поражение от удара «Орешником» — очень серьезное, так, что, все находящееся в центре, превращается в пепел. Кроме того, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз.
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