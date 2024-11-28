Путин назвал отличительную черту «Орешника»

Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом
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© Служба новостей «URA.RU»
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Удар «Орешника» превращает объект поражения в пепел, заявил Путин
Удар «Орешника» превращает объект поражения в пепел, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сила удара российской баллистической ракеты «Орешник» сопоставима с падением метеорита. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мощный удар, это как метеорит падает», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он подчеркнул, что в результате падения метеоритов образовывались целые озера. По его словам, поражение от удара «Орешником» — очень серьезное, так, что, все находящееся в центре, превращается в пепел. Кроме того, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз. 

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Сила удара российской баллистической ракеты «Орешник» сопоставима с падением метеорита. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мощный удар, это как метеорит падает», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что в результате падения метеоритов образовывались целые озера. По его словам, поражение от удара «Орешником» — очень серьезное, так, что, все находящееся в центре, превращается в пепел. Кроме того, поражаются объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей вниз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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