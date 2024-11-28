Происшествия В Кольцово экстренно сажают самолет с похожим на бомбу предметом 28 ноября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 + К посадочной полосе стянули спасателей и силовиков (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно садится самолет из-за подозрительного предмета. На его борту находятся 263 пассажира, среди них 127 детей. Об этом сообщили в соцсетях. «В салоне было обнаружено нечто странное, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером», — пишет telegram-канал «112». К посадочной полосе стянули силовиков, медиков и пожарных. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно садится самолет из-за подозрительного предмета. На его борту находятся 263 пассажира, среди них 127 детей. Об этом сообщили в соцсетях. «В салоне было обнаружено нечто странное, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером», — пишет telegram-канал «112». К посадочной полосе стянули силовиков, медиков и пожарных. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям