В Кольцово экстренно сажают самолет с похожим на бомбу предметом

К посадочной полосе стянули спасателей и силовиков (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно садится самолет из-за подозрительного предмета. На его борту находятся 263 пассажира, среди них 127 детей. Об этом сообщили в соцсетях.
«В салоне было обнаружено нечто странное, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером», — пишет telegram-канал «112». К посадочной полосе стянули силовиков, медиков и пожарных.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответ не поступил.
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