В Кольцово экстренно сажают самолет с похожим на бомбу предметом

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
К посадочной полосе стянули спасателей и силовиков (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно садится самолет из-за подозрительного предмета. На его борту находятся 263 пассажира, среди них 127 детей. Об этом сообщили в соцсетях.

«В салоне было обнаружено нечто странное, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером», — пишет telegram-канал «112». К посадочной полосе стянули силовиков, медиков и пожарных.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно садится самолет из-за подозрительного предмета. На его борту находятся 263 пассажира, среди них 127 детей. Об этом сообщили в соцсетях. «В салоне было обнаружено нечто странное, напоминающее бомбу, с прикрепленным пейджером», — пишет telegram-канал «112». К посадочной полосе стянули силовиков, медиков и пожарных. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу Кольцово. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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