Путин объяснил падение рубля

Падение рубля вызвано ростом инфляции, а также связано с ценами на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет. Это связано с ценами на нефть. Очень много, очень много факторов сезонного характера», — объяснил Путин.
По мнению президента, ситуация с российской валютой находится под контролем, и оснований для паники нет. Днем ранее курс доллара взлетел до 114 рублей, однако после решения ЦБ о прекращении покупки валюты курс стабилизировался до 111 рублей.
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