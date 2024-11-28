Путин объяснил падение рубля

Путин: падение рубля связано с инфляционными процессами
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Путин связал падение рубля с ценами на нефть
Путин связал падение рубля с ценами на нефть Фото:
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Рубль стремительно падает

Падение рубля вызвано ростом инфляции, а также связано с ценами на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет. Это связано с ценами на нефть. Очень много, очень много факторов сезонного характера», — объяснил Путин.

По мнению президента, ситуация с российской валютой находится под контролем, и оснований для паники нет. Днем ранее курс доллара взлетел до 114 рублей, однако после решения ЦБ о прекращении покупки валюты курс стабилизировался до 111 рублей. 

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Падение рубля вызвано ростом инфляции, а также связано с ценами на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан, передает корреспондент URA.RU. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет. Это связано с ценами на нефть. Очень много, очень много факторов сезонного характера», — объяснил Путин. По мнению президента, ситуация с российской валютой находится под контролем, и оснований для паники нет. Днем ранее курс доллара взлетел до 114 рублей, однако после решения ЦБ о прекращении покупки валюты курс стабилизировался до 111 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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