«Искандеры» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS

Российские ракетные комплексы «Искандер» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS, а также до 30 человек личного состава ВСУ в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ударами баллистических ракет „Искандер“ в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сообщается о разрушении двух пусковых установок MLRS и трех пусковых установок HIMARS. Также ликвидировано до 30 операторов, обслуживавших данную технику.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что подполковник НАТО Кент Миллер, занимавшийся обучением инженерных войск ВСУ, погиб после атаки ВС России в районе Сум. По его мнению, это случилось после ударов авиабомб ФАБ-1500, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.