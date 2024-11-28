Экс-разведчик ЦРУ: США напали на Россию

США напали на Россию, предоставив свое оружие, финансирование, логистику и своих специалистов Украине. Об этом сообщил американский экс-разведчик ЦРУ и исполнительный директор Совета по национальным интересам Филипп Джиральди.
«Мы предоставили оружие, мы предоставили деньги, мы предоставили логистику, которая позволяет украинцам использовать оружие, там уже наши люди. Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт против России», — заявил Джиральди. Его слова приводит РИА Новости. Он также предостерег Запад от легкомысленных угроз в адрес России. По его словам, российская военная система обладает преимуществами перед американской. Поэтому перед тем как угрожать, США стоит вспомнить о реалиях военного оснащения.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по российским регионам своими дальнобойными ракетами. Так, 19 и 21 ноября ВСУ атаковали Курскую и Брянскую области американскими ATACMS. В ответ на это Россия применила свой новейший ракетный комплекс «Орешник», ударив по ОПК «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин не раз предупреждал, что удары западным оружием будет означать прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, в соответствии с обновленной ядерной доктриной РФ, объектами ядерного сдерживания могут стать любые государства, предоставляющие ресурсы, территорию, водное и воздушное пространство для подготовки и реализации агрессии против РФ.
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