Материалы по делу бывшего ведущего следователя СКР Александра Избенко переданы в суд Москвы. Он обвиняется в хищении вещественных доказательств из уголовных дел.
«Материалы расследования, составившие несколько десятков томов, направлены в Басманный райсуд», — передает «Коммерсант». По данным следствия, Избенко имел неограниченный доступ к деньгам и ценным предметам, которые находились в его производстве по служебному положению. В числе прочих похищенных ценностей оказались часы и ювелирные украшения. В результате его действий были приобретены автомобили и недвижимость, оформленные на близких родственников.
Александр Избенко был арестован 3 ноября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах растраты, нанесших ущерб государству на сумму более миллиона рублей. Тогда экс-следователь просил домашнего ареста в качестве наказания.
Избенко занимался многими громкими делами. Так, он расследовал авиакатастрофу с участием самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр» в 2011 году, в результате которой погибли 47 человек. Также в 2014 году он участвовал в деле о теракте в самолете Airbus 321 над Синайским полуостровом. Кроме того, он занимался расследованием массового убийства в казанской гимназии в 2021 году.
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