Бывший ведущий следователь СКР пойдет под суд за хищения вещдоков

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Суд выберет меру пресечения для Избенко за кражу вещдоков
Суд выберет меру пресечения для Избенко за кражу вещдоков Фото:

Материалы по делу бывшего ведущего следователя СКР Александра Избенко переданы в суд Москвы. Он обвиняется в хищении вещественных доказательств из уголовных дел.

«Материалы расследования, составившие несколько десятков томов, направлены в Басманный райсуд», — передает «Коммерсант». По данным следствия, Избенко имел неограниченный доступ к деньгам и ценным предметам, которые находились в его производстве по служебному положению. В числе прочих похищенных ценностей оказались часы и ювелирные украшения. В результате его действий были приобретены автомобили и недвижимость, оформленные на близких родственников.

Александр Избенко был арестован 3 ноября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах растраты, нанесших ущерб государству на сумму более миллиона рублей. Тогда экс-следователь просил домашнего ареста в качестве наказания.

Избенко занимался многими громкими делами. Так, он расследовал авиакатастрофу с участием самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр» в 2011 году, в результате которой погибли 47 человек. Также в 2014 году он участвовал в деле о теракте в самолете Airbus 321 над Синайским полуостровом. Кроме того, он занимался расследованием массового убийства в казанской гимназии в 2021 году.

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Материалы по делу бывшего ведущего следователя СКР Александра Избенко переданы в суд Москвы. Он обвиняется в хищении вещественных доказательств из уголовных дел. «Материалы расследования, составившие несколько десятков томов, направлены в Басманный райсуд», — передает «Коммерсант». По данным следствия, Избенко имел неограниченный доступ к деньгам и ценным предметам, которые находились в его производстве по служебному положению. В числе прочих похищенных ценностей оказались часы и ювелирные украшения. В результате его действий были приобретены автомобили и недвижимость, оформленные на близких родственников. Александр Избенко был арестован 3 ноября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах растраты, нанесших ущерб государству на сумму более миллиона рублей. Тогда экс-следователь просил домашнего ареста в качестве наказания. Избенко занимался многими громкими делами. Так, он расследовал авиакатастрофу с участием самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр» в 2011 году, в результате которой погибли 47 человек. Также в 2014 году он участвовал в деле о теракте в самолете Airbus 321 над Синайским полуостровом. Кроме того, он занимался расследованием массового убийства в казанской гимназии в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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