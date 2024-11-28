Свердловские трассы покрылись льдом

Гололед местами покроет свердловские трассы
На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 28-29 ноября дороги покрылись слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! 28.11 — 29.11 местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о сохранении прохладной погоды на Среднем Урале. К 30 ноября в регионе ожидается снегопад и усиление ветра.
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