Свердловские трассы покрылись льдом

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Гололед местами покроет свердловские трассы
Гололед местами покроет свердловские трассы Фото:

На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 28-29 ноября дороги покрылись слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! 28.11 — 29.11 местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. 

Ранее URA.RU писало о сохранении прохладной погоды на Среднем Урале. К 30 ноября в регионе ожидается снегопад и усиление ветра.

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На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 28-29 ноября дороги покрылись слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! 28.11 — 29.11 местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.  Ранее URA.RU писало о сохранении прохладной погоды на Среднем Урале. К 30 ноября в регионе ожидается снегопад и усиление ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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