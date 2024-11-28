Посольство России: проблемы с обменом доллара в Турции пытаются решить

Посольство России в Турции проинформировало о принятии местными властями необходимых мер для решения проблемы с обменов старых долларовых купюр. Сообщение об этом передает РБК.
«На местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом $50 и $100, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют. Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — пояснили в дипмиссии.
Ранее Ассоциация банков Турции (АТОР) предупредила о мошенничестве и отметила предполагаемый ввоз в страну фальшивых долларов на сумму $600 млн. АТОР советует российским туристам приобретать доллары нового образца для поездок за рубеж, учитывая проблемы с обменом и оплатой старыми купюрами, пишет RT. Вице-президент АТОР Артур Мурадян ранее сообщал о случаях, когда российским туристам за границей отказывали в приеме старых купюр. Представитель турецкого госбанка Ziraat утверждал, что такие случаи были единичными и происходили в основном в курортных регионах.
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