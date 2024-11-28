28 ноября 2024

Россотрудничество: более 20 стран передали подарки для солдат в зону СВО

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Бойцы СВО тоже получат новогодние подарки
Бойцы СВО тоже получат новогодние подарки Фото:
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Граждане более двадцати стран со всего мира, в том числе недружественных, передали новогодние подарки российским солдатам в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе агентства Россотрудничество.

«Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества „Мы с вами“ передали новогодние подарки российским солдатам в зону [СВО]», — заявили в пресс-службе агентства. Сообщение передало РИА Новости.

Инициатива «Мы с вами» была реализована усилиями Россотрудничества, Русских домов за рубежом и соотечественников. В рамках акции участники сдавали в Русские дома теплую одежду, продовольствие, подарки, письма, детские рисунки и памятные сувениры, которые после сбора были отправлены в Москву.

В мероприятии участвовали не только россияне, но и жители других стран. В их число вошли Венгрия, Куба, Перу, Монголия, Панама, Мексика, Индия, Эфиопия, Гватемала, Италия, Испания, Беларусь, Кипр, Турция, Польша, Казахстан, Узбекистан, Китай, Чили, Колумбия и Таиланд.

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Граждане более двадцати стран со всего мира, в том числе недружественных, передали новогодние подарки российским солдатам в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе агентства Россотрудничество. «Россияне и граждане более двадцати стран, в том числе недружественных, в рамках акции Россотрудничества „Мы с вами“ передали новогодние подарки российским солдатам в зону [СВО]», — заявили в пресс-службе агентства. Сообщение передало РИА Новости. Инициатива «Мы с вами» была реализована усилиями Россотрудничества, Русских домов за рубежом и соотечественников. В рамках акции участники сдавали в Русские дома теплую одежду, продовольствие, подарки, письма, детские рисунки и памятные сувениры, которые после сбора были отправлены в Москву. В мероприятии участвовали не только россияне, но и жители других стран. В их число вошли Венгрия, Куба, Перу, Монголия, Панама, Мексика, Индия, Эфиопия, Гватемала, Италия, Испания, Беларусь, Кипр, Турция, Польша, Казахстан, Узбекистан, Китай, Чили, Колумбия и Таиланд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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