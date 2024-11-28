Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel.
«Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — пишет журнал
Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Он утверждал, что сделает это за 24 часа и до своей инаугурации.
Генерал Келлог известен тем, что летом 2024 года заявил, что Киев не в состоянии победить Россию. Он предлагал предъявить ультиматум — либо президент Украины Владимир Зеленский садится за стол переговоров с РФ, либо США прекращают снабжать ВСУ оружием. За это американского генерала нарекли в западных СМИ «пророссийским» политиком, пишет телеканал «Царьград».
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