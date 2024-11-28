Spiegel: представитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

29 ноября 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Трамп в ходе предвыборной гонки дал громкие обещания Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel. «Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — пишет журнал Der Spiegel . Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Он утверждал, что сделает это за 24 часа и до своей инаугурации. Генерал Келлог известен тем, что летом 2024 года заявил, что Киев не в состоянии победить Россию. Он предлагал предъявить ультиматум — либо президент Украины Владимир Зеленский садится за стол переговоров с РФ, либо США прекращают снабжать ВСУ оружием. За это американского генерала нарекли в западных СМИ «пророссийским» политиком, пишет телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel. «Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — пишет журнал Der Spiegel. Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Он утверждал, что сделает это за 24 часа и до своей инаугурации. Генерал Келлог известен тем, что летом 2024 года заявил, что Киев не в состоянии победить Россию. Он предлагал предъявить ультиматум — либо президент Украины Владимир Зеленский садится за стол переговоров с РФ, либо США прекращают снабжать ВСУ оружием. За это американского генерала нарекли в западных СМИ «пророссийским» политиком, пишет телеканал «Царьград».