28 ноября 2024

Spiegel: представитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Трамп в ходе предвыборной гонки дал громкие обещания Фото:

Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel.

«Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — пишет журнал Der Spiegel.

Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Он утверждал, что сделает это за 24 часа и до своей инаугурации.

Генерал Келлог известен тем, что летом 2024 года заявил, что Киев не в состоянии победить Россию. Он предлагал предъявить ультиматум — либо президент Украины Владимир Зеленский садится за стол переговоров с РФ, либо США прекращают снабжать ВСУ оружием. За это американского генерала нарекли в западных СМИ «пророссийским» политиком, пишет телеканал «Царьград».

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Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с «практически невыполнимой задачей». Об этом сообщает Der Spiegel. «Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — пишет журнал Der Spiegel. Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Он утверждал, что сделает это за 24 часа и до своей инаугурации. Генерал Келлог известен тем, что летом 2024 года заявил, что Киев не в состоянии победить Россию. Он предлагал предъявить ультиматум — либо президент Украины Владимир Зеленский садится за стол переговоров с РФ, либо США прекращают снабжать ВСУ оружием. За это американского генерала нарекли в западных СМИ «пророссийским» политиком, пишет телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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