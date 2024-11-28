Губернатор Слюсарь: ВСУ массово атаковали Ростовскую область

29 ноября 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Идет массированная атака врага в Ростовской области. На северо-западе региона уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 украинских дронов», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома, но в нем постоянно никто не проживал и никто не пострадал. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Губернатор поручил главам организовать утром подворовые обходы. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Идет массированная атака врага в Ростовской области. На северо-западе региона уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 украинских дронов», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома, но в нем постоянно никто не проживал и никто не пострадал. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Губернатор поручил главам организовать утром подворовые обходы. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пишет RT.