28 ноября 2024

Губернатор Слюсарь: ВСУ массово атаковали Ростовскую область

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Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Идет массированная атака врага в Ростовской области. На северо-западе региона уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 украинских дронов», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.

По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома, но в нем постоянно никто не проживал и никто не пострадал. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме.

Губернатор поручил главам организовать утром подворовые обходы. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пишет RT.

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Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Идет массированная атака врага в Ростовской области. На северо-западе региона уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 украинских дронов», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома, но в нем постоянно никто не проживал и никто не пострадал. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Губернатор поручил главам организовать утром подворовые обходы. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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