Правительство не устроил новый законопроект по депортации мигрантов

Новый законопроект об обязательной депортации мигрантов, имеющих судимость, нужно доработать. Эта информация содержится в заключении правительства РФ.
«Согласно действующему законодательству иностранец, пребывание которого в России признано нежелательным, и так подлежит депортации. При этом предлагаемый законопроектом порядок не в полной мере соотносится с видами наказаний, предусмотренных УК РФ. Его применение приведет к коллизии норм уголовного законодательства и Федерального закона», — на правительственный отзыв ссылается «Коммерсант».
В начале ноября стало известно, что из страны будут депортированы свыше 20 тысяч мигрантов в рамках федеральной операции «Нелегал — 2024». А о том, за что в РФ сейчас могут лишить гражданства — узнаете из материала URA.RU.
Ранее стало известно, что трудовых мигрантов перестали удовлетворять российские зарплаты. Теперь для миграции они предпочитают страны Восточной Европы, а также Южную Корею и ОАЭ. По информации их общин, там уровень зарплат значительно выше. Подробнее об изменениях в миграционной политике России, смотрите в новом выпуске шоу «По Фактам» в VK Видео.
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