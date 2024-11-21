За что в России могут лишить гражданства: преступления, присяга и как ее принести

В России лица, которые получили гражданство страны, но не принесли присягу, будут лишены статуса гражданина РФ с 23 ноября 2024 года. Однако положение указа не распространяется на тех, кто был освобожден от присяги или приобрел российское гражданство в период до 1 сентября 2017 года. Именно тогда в силу вступила обязательная процедура присяги. За что еще в России могут лишить гражданства и как принести присягу — в материале URA.RU.
Гражданства лишат за совершение преступлений
Число преступлений, после совершения которых гражданство РФ может быть аннулировано, значительно возросло — с 18 до 64. В действующем с 2002 года законе о гражданстве указывается 18 статей Уголовного кодекса России, преступления по которым могут привести к лишению российского гражданства. Основное внимание уделено деяниям террористической направленности (ст. 205, 205.1, ч. 2, 205.2, 205.3-205.5, ч. 4. ст. 211, ст. 361 УК РФ), а также экстремистским преступлениям (статьи 282.1-282.3 УК РФ). Кроме того, в список входят преступления, связанные с захватом заложников (статья 206 УК РФ), созданием незаконных вооруженных формирований (статья 208 УК РФ), вооруженным мятежом (статья 279 УК РФ) и диверсией (статья 281 УК РФ). Кроме того, в список причин для лишения гражданства были включены преступления, связанные с сексуальным насилием, фальсификацией денег или ценных бумаг, незаконным оборотом наркотиков и оружия и другие преступления.
Гражданства РФ лишат без процедуры присяги
МВД России напомнило о том, что решения о выдачи российского гражданства станут недействительными после 22 ноября для тех, кто не принес присягу. Начиная с 23 ноября, те иностранцы, которые не выполнили данное условие, не будут считаться гражданами России, а их решения о приеме в гражданство будут аннулированы. В МВД также уточнили, что нововведения не затрагивают тех, кто получил гражданство до 1 сентября 2017 года — даты введения обязательности принесения присяги. А также тех, кто на момент получения гражданства был освобожден от этой обязанности.
Как принести присягу
Человек, которому уполномоченный орган по делам гражданства РФ одобрил выдачу гражданства страны, приносит присягу перед государственным флагом страны. Процедура проведения церемонии, включая использование, регистрацию и хранение бланков с текстом присяги, регулируется МВД и МИД РФ. Церемония принесения присяги может проходить в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, других государственных или местных административных органах. А также на исторически значимых местах, местах боевой и трудовой доблести, у мемориалов павших за свободу и независимость России.
Так, человек вслух читает текст присяги, после чего вписывает в бланк свои личные данные: фамилию, имя, отчество, дату принесения присяги и ставит подпись. Должностное лицо территориального органа МВД РФ или другого госучреждения заверяет факт принесения присяги, ставя дату, регистрационный номер бланка, гербовую печать и свою подпись. Этот бланк прикрепляется к материалам по делу о приеме в российское гражданство лица, прошедшего соответствующую процедуру. Об этом говорится в тексте положения, подписанного Путиным.
Все о получении гражданства РФ
Кто может получить российское гражданство
Получить российское гражданство можно по рождению — если ребенок или один из его родителей родился в РФ, при прохождении процедуры присяги и при восстановлении существовавшего гражданства — переехавший в другую страну россиянин может восстановить свое гражданство. Также отмечается, что гражданство России можно получить в общем или упрощенном порядке. Однако это не касается гражданства по рождению.
Кому не дадут гражданство РФ
Для получения гражданства России в общем порядке необходимо последовательно получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). После выполнения данных условий возможно подача заявления на приобретение гражданства. Несоблюдение указанной последовательности приведет к отказу в приеме заявления.
Кроме того, заявление будет отклонено, если представлен неполный комплект документов. Также основаниями для отказа являются следующие факторы:
- Действия, направленные на изменение Конституции РФ или создание угрозы безопасности страны;
- Участие в экстремистской деятельности, шпионаже, вооруженном восстании или разглашении государственных тайн;
- Участие в вооруженных конфликтах против российских миротворческих сил или армии, сопротивление военным, участие в террористических актах или их подготовке;
- Отбывание наказания в местах лишения свободы;
- Подача ненастоящих документов или предоставление ложной информации о себе;
- Ограничения на въезд в Россию из-за депортации или выдворения;
- Служба в армии или правоохранительных органах иностранного государства;
- Наличие непогашенной, неснятой судимости за умышленное преступление или наличие уголовного преследования за преступления;
- Отказ принести присягу гражданина РФ.
Как получить гражданство РФ в общем порядке
Процедура получения гражданства регламентируется несколькими этапами, начиная с получения разрешения на временное проживание, переходя к виду на жительство и владением русским языком. Для подачи заявления на гражданство также необходимо наличие статуса непрерывного проживании в России в течение пяти лет. Сроки получения российского гражданства занимают от семи до девяти лет. Так, иностранные граждане могут получить гражданство РФ при наличии следующих документов:
- Две копии заявления о приеме в гражданство РФ;
- Действующий ВНЖ;
- Подтверждение доходов за последний год;
- Документы, подтверждающие владение русским языком (аттестат или диплом, сертификат о прохождении и гостестирования). Отмечается, что эти документы не нужны людям с инвалидностью первой группы, пенсионерам и недееспособным иностранцам;
- Три фотографии размером 3?4 сантиметра;
- Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 3500 рублей;
- Документ, удостоверяющий личность, с нотариальным переводом при необходимости;
- При изменении имени — соответствующие документы, например, свидетельство о браке.
Особые условия предусмотрены для высококвалифицированных специалистов и беженцев. Первым необходимо представить дополнительные документы, подтверждающие их квалификацию. Беженцам требуется предоставить документы, подтверждающих их статус, при этом вид на жительство им не требуется.
Экзамены для получения гражданства
Тест на получение гражданства РФ оценивает знание русского языка, законодательства и истории страны. Этот платный экзамен является обязательным для большинства иностранных граждан. Для получения сертификата, подтверждающего успешное прохождение экзамена, необходимо обратиться в лицензированное учебное заведение, Это можно сделать как в России, так и за рубежом. Кроме того, существуют определенные категории иностранцев, которым не требуется сдавать данный экзамен:
- Лица, имеющие документ об образовании, подтверждающий владение русским языком;
- Несовершеннолетние до 18 лет;
- Участники программы переселения и члены их семей;
- Высококвалифицированные специалисты и члены их семей;
- Иностранцы, признанные недееспособными;
- Лица с инвалидностью первой группы;
- Пенсионеры: мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;
- Ветераны Великой Отечественной войны;
- Граждане Белоруссии и Украины;
- Иностранцы, подавшие заявление на получение ВНЖ и имеющие близких родственников с российским гражданством, постоянно проживающих в России.
Получение гражданства по упрощенной процедуре
В ряде случаев для получения российского гражданства по упрощенной процедуре не требуется наличие ВНЖ. Если же вид на жительство все же необходим, минимальный срок проживания в РФ может быть сокращен с пяти лет до одного или трех лет, в зависимости от категории претендентов. Документы, представленные для получения гражданства, рассматриваются МВД в течение трех–шести месяцев.
Право на упрощенное приобретение гражданства РФ предоставляется гражданам Украины, которые проживают на ее территории, с периодом рассмотрения заявления до трех месяцев. Категории лиц, имеющих право на получение гражданства по упрощенной схеме, также включают взрослых иностранцев, их детей, а также лиц, не способных к труду или дееспособными, например пенсионеров и инвалидов. Помимо прочего, заявления на получение гражданства обрабатываются в течение трех месяцев для следующих категорий заявителей:
- Лица, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе до 18 марта 2014 года;
- Гражданин Украины или лицо без гражданства, постоянно проживавшее на территории Украины и имеющее РВП, ВНЖ в России, статус беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища;
- Лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР и их родственники;
- Граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся в РСФСР и получившие гражданство СССР;
- Дети, супруги или родители вышеупомянутых иностранных граждан;
- Граждане Белоруссии, Казахстана или Кыргызстана, соответствующие дополнительным условиям: наличие гражданства одной из союзных республик СССР и проживание на территории РФ до 21 декабря 1991 года или наличие близкого родственника с российским гражданством, постоянно проживающего в РФ.
Получение гражданства по браку
Вступление в брак с гражданином России не предоставляет иностранцу автоматическое право на получение гражданства страны. Для его оформления необходимо соблюдение ряда условий и процедур: иностранные граждане должны проживать в России на основании ВНЖ в течение пяти лет для подачи заявления на гражданство. Однако для лиц, состоящих в браке с гражданами РФ, этот срок сокращается до трех лет.
Для подачи заявления на получение гражданства по браку потребуются следующие документы:
- Разрешение на временное проживание или вид на жительство в России;
- Сертификат, подтверждающий знание русского языка, или другие подобные документы;
- Официальное свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей или документы об усыновлении;
- Паспорт российского супруга с регистрацией по месту жительства или его нотариально заверенная копия.
Процесс рассмотрения заявления на гражданство проводится в упрощенном порядке и занимает до трех месяцев. Что касается сроков получения гражданства, то иностранный супруг должен сначала получить РВП, затем ВНЖ. Весь процесс от момента первого въезда в страну до получения гражданства обычно занимает чуть более трех лет.
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