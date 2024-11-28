«Коммерсант»: главное здание СК России впервые стало местом преступления

29 ноября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Руководителя СКР подозревают в похищении вещдоков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. В них, как считает обвинение, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств. Об этом сообщает «Коммерсант». «Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве, которые оформлял на членов своей семьи и жену», — пишет « Коммерсант ». Избенко до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Полковнику юстиции инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять в крупном. Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Избенко. Десятки томов направлены в Басманный райсуд. URA.RU направило запрос в информационный центр СКР. Ответ ожидается. Обвиненный в растрате экс-следователь СКР также предпринял попытку скрыться в зоне СВО. Следователи ФСБ обнаружили полковника юстиции в Донецке, где он скрывался у родителей своей гражданской жены, пишет телеканал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. В них, как считает обвинение, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств. Об этом сообщает «Коммерсант». «Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве, которые оформлял на членов своей семьи и жену», — пишет «Коммерсант». Избенко до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Полковнику юстиции инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять в крупном. Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Избенко. Десятки томов направлены в Басманный райсуд. URA.RU направило запрос в информационный центр СКР. Ответ ожидается. Обвиненный в растрате экс-следователь СКР также предпринял попытку скрыться в зоне СВО. Следователи ФСБ обнаружили полковника юстиции в Донецке, где он скрывался у родителей своей гражданской жены, пишет телеканал RT.