28 ноября 2024

«Коммерсант»: главное здание СК России впервые стало местом преступления

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Руководителя СКР подозревают в похищении вещдоков Фото:

Местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. В них, как считает обвинение, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве, которые оформлял на членов своей семьи и жену», — пишет «Коммерсант».

Избенко до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Полковнику юстиции инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять в крупном. Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Избенко. Десятки томов направлены в Басманный райсуд.

URA.RU направило запрос в информационный центр СКР. Ответ ожидается.

Обвиненный в растрате экс-следователь СКР также предпринял попытку скрыться в зоне СВО. Следователи ФСБ обнаружили полковника юстиции в Донецке, где он скрывался у родителей своей гражданской жены, пишет телеканал RT.

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Местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. В них, как считает обвинение, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств. Об этом сообщает «Коммерсант». «Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве, которые оформлял на членов своей семьи и жену», — пишет «Коммерсант». Избенко до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Полковнику юстиции инкриминируют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять в крупном. Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Избенко. Десятки томов направлены в Басманный райсуд. URA.RU направило запрос в информационный центр СКР. Ответ ожидается. Обвиненный в растрате экс-следователь СКР также предпринял попытку скрыться в зоне СВО. Следователи ФСБ обнаружили полковника юстиции в Донецке, где он скрывался у родителей своей гражданской жены, пишет телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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