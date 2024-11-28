28 ноября 2024

В Бурятии 80 тысяч школьников освободили от уроков из-за теплой погоды

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Ученики Бурятии уходят на дистант Фото:

Более 80 тысяч детей в Бурятии не пошли в школу из-за теплой погоды. Занятия отменены в пяти муниципальных образованиях.

«В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. На очные занятия 29 ноября не выйдут 77 школ, более 80 тысяч учеников», — сообщает telegram-канал «Правительство Бурятии».

Жителей просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас в Бурятии наблюдается температура от четырех градусов тепла до трех градусов ниже нуля, следует из данных Gismeteo.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о аномальной погоде в Бурятии. Два дня назад в Бурятии выпал сильный снег — до 18 мм, пишет телеканал RT.

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Более 80 тысяч детей в Бурятии не пошли в школу из-за теплой погоды. Занятия отменены в пяти муниципальных образованиях. «В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. На очные занятия 29 ноября не выйдут 77 школ, более 80 тысяч учеников», — сообщает telegram-канал «Правительство Бурятии». Жителей просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас в Бурятии наблюдается температура от четырех градусов тепла до трех градусов ниже нуля, следует из данных Gismeteo. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о аномальной погоде в Бурятии. Два дня назад в Бурятии выпал сильный снег — до 18 мм, пишет телеканал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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