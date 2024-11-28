В Бурятии 80 тысяч школьников освободили от уроков из-за теплой погоды

29 ноября 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Ученики Бурятии уходят на дистант Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 80 тысяч детей в Бурятии не пошли в школу из-за теплой погоды. Занятия отменены в пяти муниципальных образованиях. «В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. На очные занятия 29 ноября не выйдут 77 школ, более 80 тысяч учеников», — сообщает telegram-канал «Правительство Бурятии». Жителей просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас в Бурятии наблюдается температура от четырех градусов тепла до трех градусов ниже нуля, следует из данных Gismeteo. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о аномальной погоде в Бурятии. Два дня назад в Бурятии выпал сильный снег — до 18 мм, пишет телеканал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 80 тысяч детей в Бурятии не пошли в школу из-за теплой погоды. Занятия отменены в пяти муниципальных образованиях. «В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. На очные занятия 29 ноября не выйдут 77 школ, более 80 тысяч учеников», — сообщает telegram-канал «Правительство Бурятии». Жителей просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас в Бурятии наблюдается температура от четырех градусов тепла до трех градусов ниже нуля, следует из данных Gismeteo. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о аномальной погоде в Бурятии. Два дня назад в Бурятии выпал сильный снег — до 18 мм, пишет телеканал RT.