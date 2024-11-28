Глава соццентра на Алтае, где умерли люди, назвал возможную причину отравления

В частном социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края предположительно вспышка ротавирусной инфекции привела к гибели трех человек и заболеванию еще 18, сообщил директор центра Алик Гельфенбайн. По его словам, в настоящее время проводится расследование, результаты которого станут известны на следующей неделе.
«Сейчас врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания. Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты. Дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов», — рассказал ТАСС Гельфенбайн.
Всего в социальном центре проживало 28 человек. После инцидента были госпитализированы 16 постояльцев, хотя Минздрав Алтайского края сообщает о 18 пациентах. По словам Гельфенбайна, все пострадавшие — пенсионеры и люди предпенсионного возраста, среди которых есть и инвалиды.
Ранее стало известно о массовом отравлении, произошедшем в Калистратихе Алтайского края. По данным краевого Следственного комитета, днем 28 ноября в соццентре «Рубикон» был обнаружен труп. После этого в больницу из учреждения доставили почти два десятка человек. Двое из них скончались. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», пишет «Царьград».
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