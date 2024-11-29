Удерживавшие ДОТ десантники ВСУ сдались в Харьковской области, их сняли на видео

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Четыре бойца ВСУ сдались в российский плен под Харьковом
Четыре бойца ВСУ сдались в российский плен под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четверо десантников ВСУ сдались в плен ВС РФ в Харьковской области, сообщили в силовой структуре России. Они сложили оружие и передали под контроль российских сил свою долговременную огневую точку (ДОТ).

«... группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен...», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. В интернете появились кадры пленения десантников, сделанные тепловизором.

Ранее расчет БПЛА ВСУ сдался в плен группировке войск «Запад» ВС РФ у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, пишет RT. Украинский бойцы сдались добровольно, отдав свою аппаратуру и дроны.

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Четверо десантников ВСУ сдались в плен ВС РФ в Харьковской области, сообщили в силовой структуре России. Они сложили оружие и передали под контроль российских сил свою долговременную огневую точку (ДОТ). «... группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен...», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. В интернете появились кадры пленения десантников, сделанные тепловизором. Ранее расчет БПЛА ВСУ сдался в плен группировке войск «Запад» ВС РФ у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, пишет RT. Украинский бойцы сдались добровольно, отдав свою аппаратуру и дроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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