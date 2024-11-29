МЧС призвало россиян собрать «тревожный чемоданчик»

МЧС России призывает россиян заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик» для обеспечения автономного существования в экстренных ситуациях до прибытия спасателей. Это особенно актуально для жителей регионов, подверженных природным и техногенным катастрофам.
«Под „тревожным чемоданчиком“ принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный „тревожный чемоданчик“ может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — написали на официальном сайте ведомства.
Комплектация «тревожного чемоданчика» зависит от множества факторов, включая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и удаленность от крупных населенных пунктов. В МЧС подчеркивают, что нет строгих рекомендаций по его наполнению, однако основные предметы первой необходимости должны включать аптечку, фонарик, нож, сменное белье и еду. Для обеспечения защиты содержимого от воздействия влаги рекомендуется применять вакуумные пакеты с зажимами. Кроме того, перед помещением предметов в упаковку, их можно завернуть в стандартные полиэтиленовые пакеты, предварительно закрепив скотчем.
МЧС рекомендует иметь в наличии «тревожный чемоданчик», если человек проживает в регионах, подверженных землетрясениям, цунами, регулярным серьезным наводнениям, обширным лесным пожарам, нахождению вблизи предприятий, использующих опасные вещества, или в зонах потенциальных вооруженных конфликтов. Такой полезный предмет поможет на первых парах в случаях ЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.