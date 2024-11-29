МЧС призвало россиян собрать «тревожный чемоданчик»

МЧС России рекомендует гражданам заранее собрать вещи первой необходимости
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МЧС рекомендует иметь дома «тревожный чемоданчик»
МЧС рекомендует иметь дома «тревожный чемоданчик» Фото:

МЧС России призывает россиян заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик» для обеспечения автономного существования в экстренных ситуациях до прибытия спасателей. Это особенно актуально для жителей регионов, подверженных природным и техногенным катастрофам.

«Под „тревожным чемоданчиком“ принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный „тревожный чемоданчик“ может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — написали на официальном сайте ведомства.

Комплектация «тревожного чемоданчика» зависит от множества факторов, включая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и удаленность от крупных населенных пунктов. В МЧС подчеркивают, что нет строгих рекомендаций по его наполнению, однако основные предметы первой необходимости должны включать аптечку, фонарик, нож, сменное белье и еду. Для обеспечения защиты содержимого от воздействия влаги рекомендуется применять вакуумные пакеты с зажимами. Кроме того, перед помещением предметов в упаковку, их можно завернуть в стандартные полиэтиленовые пакеты, предварительно закрепив скотчем.

МЧС рекомендует иметь в наличии «тревожный чемоданчик», если человек проживает в регионах, подверженных землетрясениям, цунами, регулярным серьезным наводнениям, обширным лесным пожарам, нахождению вблизи предприятий, использующих опасные вещества, или в зонах потенциальных вооруженных конфликтов. Такой полезный предмет поможет на первых парах в случаях ЧС.

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МЧС России призывает россиян заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик» для обеспечения автономного существования в экстренных ситуациях до прибытия спасателей. Это особенно актуально для жителей регионов, подверженных природным и техногенным катастрофам. «Под „тревожным чемоданчиком“ принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный „тревожный чемоданчик“ может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — написали на официальном сайте ведомства. Комплектация «тревожного чемоданчика» зависит от множества факторов, включая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и удаленность от крупных населенных пунктов. В МЧС подчеркивают, что нет строгих рекомендаций по его наполнению, однако основные предметы первой необходимости должны включать аптечку, фонарик, нож, сменное белье и еду. Для обеспечения защиты содержимого от воздействия влаги рекомендуется применять вакуумные пакеты с зажимами. Кроме того, перед помещением предметов в упаковку, их можно завернуть в стандартные полиэтиленовые пакеты, предварительно закрепив скотчем. МЧС рекомендует иметь в наличии «тревожный чемоданчик», если человек проживает в регионах, подверженных землетрясениям, цунами, регулярным серьезным наводнениям, обширным лесным пожарам, нахождению вблизи предприятий, использующих опасные вещества, или в зонах потенциальных вооруженных конфликтов. Такой полезный предмет поможет на первых парах в случаях ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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