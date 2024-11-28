Герой России подарил полпреду Жоге именной нож. Фото

29 ноября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

На подарке выгравировали позывной Артема Жоги Фото: Размик Закарян © URA.RU Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. Это произошло на встрече представителя президента с геройским сообществом Урала. «Сделала наша оружейная фабрика. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе. Уральский добровольческий танковый корпус был создан в годы Великой Отечественной войны, в него входило около 10 тысяч уральских бойцов. Солдаты Вермахта называли их «Дивизией Черных ножей», потому что уральцы были вооружены армейскими ножами с черными рукоятками, черными ножнами и острым вороненым лезвием. С тех пор это оружие считается символом корпуса и всего Урала. Жоге оно подарено в знак того, что полпред теперь является неотъемлемой частью уральского братства. Жога с благодарностью принял подарок Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. Это произошло на встрече представителя президента с геройским сообществом Урала. «Сделала наша оружейная фабрика. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе. Уральский добровольческий танковый корпус был создан в годы Великой Отечественной войны, в него входило около 10 тысяч уральских бойцов. Солдаты Вермахта называли их «Дивизией Черных ножей», потому что уральцы были вооружены армейскими ножами с черными рукоятками, черными ножнами и острым вороненым лезвием. С тех пор это оружие считается символом корпуса и всего Урала. Жоге оно подарено в знак того, что полпред теперь является неотъемлемой частью уральского братства.