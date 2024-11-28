28 ноября 2024

Герой России подарил полпреду Жоге именной нож. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Артема Жоги в Дом добровольца и встреча с активом Всероссийского студенческого корпуса. Екатеринбург, жога артем
На подарке выгравировали позывной Артема Жоги Фото:

Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. Это произошло на встрече представителя президента с геройским сообществом Урала.

«Сделала наша оружейная фабрика. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан в годы Великой Отечественной войны, в него входило около 10 тысяч уральских бойцов. Солдаты Вермахта называли их «Дивизией Черных ножей», потому что уральцы были вооружены армейскими ножами с черными рукоятками, черными ножнами и острым вороненым лезвием. С тех пор это оружие считается символом корпуса и всего Урала. Жоге оно подарено в знак того, что полпред теперь является неотъемлемой частью уральского братства.

Жога с благодарностью принял подарок
Жога с благодарностью принял подарок
Фото:

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Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. Это произошло на встрече представителя президента с геройским сообществом Урала. «Сделала наша оружейная фабрика. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе. Уральский добровольческий танковый корпус был создан в годы Великой Отечественной войны, в него входило около 10 тысяч уральских бойцов. Солдаты Вермахта называли их «Дивизией Черных ножей», потому что уральцы были вооружены армейскими ножами с черными рукоятками, черными ножнами и острым вороненым лезвием. С тех пор это оружие считается символом корпуса и всего Урала. Жоге оно подарено в знак того, что полпред теперь является неотъемлемой частью уральского братства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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