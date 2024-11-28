28 ноября 2024

Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО уходит в отставку

Мэр Когалыма Пальчиков подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Когалыма Пальчиков уходит в отставку
Глава Когалыма Пальчиков уходит в отставку Фото:

Мэр Когалыма Николай Пальчиков уходит в отставку из-за переезда. Глава вотчины «Лукойла» подал в городскую думу заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил в своем telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«С 2013 года он (Пальчиков) занимает пост главы Когалыма. В связи со сменой места жительства Николай Николаевич подал в Думу города Когалыма заявление о досрочном прекращении полномочий», — следует из сообщения.

Кухарук поблагодарил Пальчикова за вклад в развитие Когалыма и пожелал ему удачи. Уход Пальчикова стал первой отставкой югорского мэра после смены губернатора региона.

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Мэр Когалыма Николай Пальчиков уходит в отставку из-за переезда. Глава вотчины «Лукойла» подал в городскую думу заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил в своем telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «С 2013 года он (Пальчиков) занимает пост главы Когалыма. В связи со сменой места жительства Николай Николаевич подал в Думу города Когалыма заявление о досрочном прекращении полномочий», — следует из сообщения. Кухарук поблагодарил Пальчикова за вклад в развитие Когалыма и пожелал ему удачи. Уход Пальчикова стал первой отставкой югорского мэра после смены губернатора региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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