Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО уходит в отставку

Мэр Когалыма Николай Пальчиков уходит в отставку из-за переезда. Глава вотчины «Лукойла» подал в городскую думу заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил в своем telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«С 2013 года он (Пальчиков) занимает пост главы Когалыма. В связи со сменой места жительства Николай Николаевич подал в Думу города Когалыма заявление о досрочном прекращении полномочий», — следует из сообщения.
Кухарук поблагодарил Пальчикова за вклад в развитие Когалыма и пожелал ему удачи. Уход Пальчикова стал первой отставкой югорского мэра после смены губернатора региона.
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