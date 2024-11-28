Главе Когалыма Николаю Пальчикову, об отставке которого сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, прочат переезд в Москву и возвращение в нефтяную компанию «Лукойл». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города
«В кулуарах ходят слухи о его переходе в московское подразделение „Лукойла“. Также его ближний круг отмечает, что одной из причин, повлиявшей на досрочное сложение полномочий, стало состояние здоровья градоначальника», — сообщает инсайдер.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Пальчиков не ответил на звонок корреспондента агентства.
Ранее URA.RU писало об отставке мэра Когалыма. Он проработал на посту 11 лет.
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