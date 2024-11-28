28 ноября 2024

Инвалида в Копейске внесли в базу умерших и перестали выдавать лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Родственники мужчины четвертый год вынуждены покупать лекарства за свой счет (архивное фото) Фото:

Мужчину-инвалида в Копейске (Челябинская область) в 2020 году внесли в базу умерших граждан и перестали выдавать жизненно необходимые лекарства. Его родственники все это время не могут доказать уполномоченным органам, что мужчина жив, сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР).

«В 2020 году сотрудники больницы в городе Копейске необоснованно внесли мужчину в базу данных умерших граждан, в связи с чем прекращена выдача ему жизненно необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Супруга мужчины все это время покупает лекарства за свой счет.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению. В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину поручено предоставить доклад о промежуточных и итоговых результатах проверки.

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Мужчину-инвалида в Копейске (Челябинская область) в 2020 году внесли в базу умерших граждан и перестали выдавать жизненно необходимые лекарства. Его родственники все это время не могут доказать уполномоченным органам, что мужчина жив, сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР). «В 2020 году сотрудники больницы в городе Копейске необоснованно внесли мужчину в базу данных умерших граждан, в связи с чем прекращена выдача ему жизненно необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Супруга мужчины все это время покупает лекарства за свой счет. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению. В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину поручено предоставить доклад о промежуточных и итоговых результатах проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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