Инвалида в Копейске внесли в базу умерших и перестали выдавать лекарства

Мужчину-инвалида в Копейске (Челябинская область) в 2020 году внесли в базу умерших граждан и перестали выдавать жизненно необходимые лекарства. Его родственники все это время не могут доказать уполномоченным органам, что мужчина жив, сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР).
«В 2020 году сотрудники больницы в городе Копейске необоснованно внесли мужчину в базу данных умерших граждан, в связи с чем прекращена выдача ему жизненно необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Супруга мужчины все это время покупает лекарства за свой счет.
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению. В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину поручено предоставить доклад о промежуточных и итоговых результатах проверки.
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