Взлет ключевой ставки, ослабление рубля: ситуация с долларом на 29 ноября

На пятницу, 29 ноября, доллар торгуется на уровне 109,57 рубля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центробанка России. Днем ранее доллар стоил почти 112 рублей (официальный курс ЦБ — 108 рублей).
Аналитики предполагают, что ЦБ может принять решение о повышении ключевой процентной ставки до 25% в связи с текущими условиями на валютном рынке. Такое мнение выразила главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова в беседе с РБК.
Орлова также указала, что ранее ожидалась ставка на уровне 23% при прогнозируемом уровне инфляции 8,5% к концу года, но текущие тенденции указывают на возможное повышение инфляции до 10%. С этим мнением согласен и директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, который также акцентировал внимание на росте инфляционных ожиданий.
Основной причиной недавнего резкого ослабления рубля являются введенные санкции против отечественных банков, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Она отмечает, что на рубль оказывает давление как затруднения с прохождением платежей, так и увеличенный спрос на валюту в преддверии конца года.
В ближайшие месяцы возможно восстановление курса рубля до уровней, зафиксированных до начала санкционного давления, примерно до 100 рублей за доллар. Об этом пишет telegram-канал «Сам ты инвестор!»
Главный экономист компании «Т-Инвестиции» Софья Донец подчеркивает, что текущая ситуация на валютном рынке остается труднопредсказуемой из-за адаптации рынка к новым санкциям. Она прогнозирует укрепление рубля к концу года до уровня 99-105 рублей за доллар и 13,7-14,5 рубля за юань.
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