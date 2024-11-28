Арестован свердловский вице-мэр. Фото

Обвиненного в превышении полномочий замглавы Дегтярска Ильина отправили в СИЗО

29 ноября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Андрея Ильина обвинили в превышении должностных полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU Первоуральский городской суд отправил под стражу замглавы Дегтярска (Свердловская область) Андрея Ильина, обвиненного в превышении должностных полномочий. В ходе процесса стало известно, что он написал явку с повинной, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил избрать в отношении Ильина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января 2025 года. Постановление может быть обжаловано в Свердловском облсуде», — огласила решение судья Валентина Шаймарданова. Ильин в суде заявил, что признает вину и сотрудничает со следствием. «Давления ни на кого не буду оказывать», — просил он отпустить его под домашний арест. У него на иждивении три ребенка. «Для меня это самый порядочный человек. Он великолепный и ответственный человек. За все наши годы жизни у нас никогда не было проблем. Он все прекрасно понимает, скрываться не намерен», — защищала подсудимого супруга. По версии следствия, Ильин подписал приемку фактически незавершенного ремонта водовода в Дегтярске, ущерб муниципалитету оценен в 30 миллионов рублей. Ильин, по версии силовиков, мог получить крупную взятку. Однако это ему пока официально не вменили: по словам адвоката, установить причастность его клиента к этому эпизоду следствие не смогло. Претензии у силовиков, по слухам, были также к мэру Вадиму Пильникову и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Последний говорил корреспонденту, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в администрацию города (27 ноября Ильина привозили туда на следственные действия). Комментариев от Пильникова не было. Его, по данным URA.RU, не задерживали — прошла лишь выемка документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд отправил под стражу замглавы Дегтярска (Свердловская область) Андрея Ильина, обвиненного в превышении должностных полномочий. В ходе процесса стало известно, что он написал явку с повинной, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил избрать в отношении Ильина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января 2025 года. Постановление может быть обжаловано в Свердловском облсуде», — огласила решение судья Валентина Шаймарданова. Ильин в суде заявил, что признает вину и сотрудничает со следствием. «Давления ни на кого не буду оказывать», — просил он отпустить его под домашний арест. У него на иждивении три ребенка. «Для меня это самый порядочный человек. Он великолепный и ответственный человек. За все наши годы жизни у нас никогда не было проблем. Он все прекрасно понимает, скрываться не намерен», — защищала подсудимого супруга. По версии следствия, Ильин подписал приемку фактически незавершенного ремонта водовода в Дегтярске, ущерб муниципалитету оценен в 30 миллионов рублей. Ильин, по версии силовиков, мог получить крупную взятку. Однако это ему пока официально не вменили: по словам адвоката, установить причастность его клиента к этому эпизоду следствие не смогло. Претензии у силовиков, по слухам, были также к мэру Вадиму Пильникову и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Последний говорил корреспонденту, что находится на больничном, но слышал о визите «погон» в администрацию города (27 ноября Ильина привозили туда на следственные действия). Комментариев от Пильникова не было. Его, по данным URA.RU, не задерживали — прошла лишь выемка документов.