Свердловский мэр был на связи с начальством после визита спецназа

Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, вероятно, избежал серьезных проблем после визита силовиков в мэрию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции.
«Пильников был на телефоне, его не задерживали. Просто прошла выемка документов. Основные вопросы [у правоохранителей] к заместителю Пильникова», — поделился собеседник. Сам Пильников на звонки корреспондента не ответил.
О том, что спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска (пригород Екатеринбурга), URA.RU сообщило накануне. После этого стало известно о задержании вице-мэра Андрея Ильина. Близкий к следствию источник агентства также утверждал, что под ударом якобы также находятся Пильников и директор МКУ «УЖКХ» Игорь Капустник.
По неофициальным данным, в материалах уголовного дела говорится, что Ильин подписал акт о приемке фактически незавершенного ремонта водовода. Ущерб городу составил не менее 30 миллионов рублей.
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