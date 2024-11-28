Свердловский мэр был на связи с начальством после визита спецназа

Мэр Дегтярска Пильников избежал проблем после визита правоохранителей в мэрию
© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии к Вадиму Пильникову могут быть сняты в ближайшее время Фото:

Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, вероятно, избежал серьезных проблем после визита силовиков в мэрию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции.

«Пильников был на телефоне, его не задерживали. Просто прошла выемка документов. Основные вопросы [у правоохранителей] к заместителю Пильникова», — поделился собеседник. Сам Пильников на звонки корреспондента не ответил.

О том, что спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска (пригород Екатеринбурга), URA.RU сообщило накануне. После этого стало известно о задержании вице-мэра Андрея Ильина. Близкий к следствию источник агентства также утверждал, что под ударом якобы также находятся Пильников и директор МКУ «УЖКХ» Игорь Капустник.

По неофициальным данным, в материалах уголовного дела говорится, что Ильин подписал акт о приемке фактически незавершенного ремонта водовода. Ущерб городу составил не менее 30 миллионов рублей.

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Глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, вероятно, избежал серьезных проблем после визита силовиков в мэрию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к губернаторской резиденции. «Пильников был на телефоне, его не задерживали. Просто прошла выемка документов. Основные вопросы [у правоохранителей] к заместителю Пильникова», — поделился собеседник. Сам Пильников на звонки корреспондента не ответил. О том, что спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска (пригород Екатеринбурга), URA.RU сообщило накануне. После этого стало известно о задержании вице-мэра Андрея Ильина. Близкий к следствию источник агентства также утверждал, что под ударом якобы также находятся Пильников и директор МКУ «УЖКХ» Игорь Капустник. По неофициальным данным, в материалах уголовного дела говорится, что Ильин подписал акт о приемке фактически незавершенного ремонта водовода. Ущерб городу составил не менее 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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