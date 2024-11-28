28 ноября 2024

Стоимость квартир в челябинских новостройках достигла 7,8 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, небоскреб, многоквартирный дом, жилищное строительство, новостройка, жк алое поле
В Челябинске одинаково стоят «двушки» на вторичке и «однушки» в новостройках Фото:

В Челябинске студии и однокомнатные квартиры в новостройках среднем продаются по 5,1 миллионов рублей, двухкомнатные квартиры по 7,8 миллионов рублей за объект. А однокомнатные новые квартиры в мегаполисе продаются по той же цене, что и двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске по состоянию на ноябрь 2024 года двухкомнатные квартиры в новостройках в среднем стоят 7 миллионов 800 тысяч рублей. Новое однокомнатное жилье стоит по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Новые однушки в городе дороже на 1,4 млн рублей, чем в среднем по России. И они стоят столько же, сколько двухкомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей. Двухкомнатное жилье на вторичке продается в городе по 5 миллионов 100 тысяч рублей.

Как объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, более высокие цены на жилье в новостройках объясняются в том числе и площадью подобного жилья. Дело в том, что средняя площадь двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 52 квадратных метра, а на первичном — 60 «квадратов». Двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на «вторичке». В том числе, когда речь идет о «евротрешках», состоящих из кухни-гостиной и двух спален.

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В Челябинске студии и однокомнатные квартиры в новостройках среднем продаются по 5,1 миллионов рублей, двухкомнатные квартиры по 7,8 миллионов рублей за объект. А однокомнатные новые квартиры в мегаполисе продаются по той же цене, что и двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по состоянию на ноябрь 2024 года двухкомнатные квартиры в новостройках в среднем стоят 7 миллионов 800 тысяч рублей. Новое однокомнатное жилье стоит по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Новые однушки в городе дороже на 1,4 млн рублей, чем в среднем по России. И они стоят столько же, сколько двухкомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщали в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей. Двухкомнатное жилье на вторичке продается в городе по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Как объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, более высокие цены на жилье в новостройках объясняются в том числе и площадью подобного жилья. Дело в том, что средняя площадь двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 52 квадратных метра, а на первичном — 60 «квадратов». Двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на «вторичке». В том числе, когда речь идет о «евротрешках», состоящих из кухни-гостиной и двух спален.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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