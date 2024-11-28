Стоимость квартир в челябинских новостройках достигла 7,8 миллионов рублей

29 ноября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Челябинске одинаково стоят «двушки» на вторичке и «однушки» в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске студии и однокомнатные квартиры в новостройках среднем продаются по 5,1 миллионов рублей, двухкомнатные квартиры по 7,8 миллионов рублей за объект. А однокомнатные новые квартиры в мегаполисе продаются по той же цене, что и двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по состоянию на ноябрь 2024 года двухкомнатные квартиры в новостройках в среднем стоят 7 миллионов 800 тысяч рублей. Новое однокомнатное жилье стоит по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Новые однушки в городе дороже на 1,4 млн рублей, чем в среднем по России. И они стоят столько же, сколько двухкомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщали в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей. Двухкомнатное жилье на вторичке продается в городе по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Как объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, более высокие цены на жилье в новостройках объясняются в том числе и площадью подобного жилья. Дело в том, что средняя площадь двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 52 квадратных метра, а на первичном — 60 «квадратов». Двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на «вторичке». В том числе, когда речь идет о «евротрешках», состоящих из кухни-гостиной и двух спален. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске студии и однокомнатные квартиры в новостройках среднем продаются по 5,1 миллионов рублей, двухкомнатные квартиры по 7,8 миллионов рублей за объект. А однокомнатные новые квартиры в мегаполисе продаются по той же цене, что и двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по состоянию на ноябрь 2024 года двухкомнатные квартиры в новостройках в среднем стоят 7 миллионов 800 тысяч рублей. Новое однокомнатное жилье стоит по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Новые однушки в городе дороже на 1,4 млн рублей, чем в среднем по России. И они стоят столько же, сколько двухкомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщали в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей. Двухкомнатное жилье на вторичке продается в городе по 5 миллионов 100 тысяч рублей. Как объяснил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, более высокие цены на жилье в новостройках объясняются в том числе и площадью подобного жилья. Дело в том, что средняя площадь двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 52 квадратных метра, а на первичном — 60 «квадратов». Двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на «вторичке». В том числе, когда речь идет о «евротрешках», состоящих из кухни-гостиной и двух спален.