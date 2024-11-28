Массовое открытие катков в Пермском крае власти планируют после 15 декабря

Ледовые катки заработают с приходом морозов
Большая часть ледовых катков в Пермском крае откроется только во второй половине декабря. Всего их будет более двух сотен, рассказали в проектном офисе «Пермь-300».
«210 катков и 60 лыжных баз откроются в Пермском крае этой зимой. Катки начнут работать со второй половины декабря, когда установятся постоянные морозы», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Главный ледовый каток зальют на эспланаде около Театра-Театра.
Ранее URA.RU рассказывало, что катки в городах и селах Прикамья уже начали готовить к работе. В Перми сегодня откроется каток в парке «Счастье есть».
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