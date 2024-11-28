28 ноября 2024

Массовое открытие катков в Пермском крае власти планируют после 15 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовые катки заработают с приходом морозов
Ледовые катки заработают с приходом морозов Фото:

Большая часть ледовых катков в Пермском крае откроется только во второй половине декабря. Всего их будет более двух сотен, рассказали в проектном офисе «Пермь-300».

«210 катков и 60 лыжных баз откроются в Пермском крае этой зимой. Катки начнут работать со второй половины декабря, когда установятся постоянные морозы», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Главный ледовый каток зальют на эспланаде около Театра-Театра.

Ранее URA.RU рассказывало, что катки в городах и селах Прикамья уже начали готовить к работе. В Перми сегодня откроется каток в парке «Счастье есть». 

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Большая часть ледовых катков в Пермском крае откроется только во второй половине декабря. Всего их будет более двух сотен, рассказали в проектном офисе «Пермь-300». «210 катков и 60 лыжных баз откроются в Пермском крае этой зимой. Катки начнут работать со второй половины декабря, когда установятся постоянные морозы», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300». Главный ледовый каток зальют на эспланаде около Театра-Театра. Ранее URA.RU рассказывало, что катки в городах и селах Прикамья уже начали готовить к работе. В Перми сегодня откроется каток в парке «Счастье есть». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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