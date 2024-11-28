Депутат из ХМАО, устроивший драку на нарко-вечеринке, сложил мандат

Дума Урая (ХМАО) приняла отставку депутата, устроившего драку на нарко-вечеринке в квартире у своей знакомой. Артем Кукушкин после того, как мировой суд признал его виновным в употреблении наркотиков, добровольно сложил полномочия. Трансляция заседания гордумы шло на ее официальной странице «Вконтакте».
«В думу города поступило заявление о досрочном прекращении полномочий», — огласил на заседании думы спикер Александр Величко. Решение принято единогласно.
Второй участник потасовки, общественник Алексей Бакшеев, тоже потеряет свой статус в гордуме. Он работал помощником Кукушкина.
Ранее URA.RU писало, что Кукушкин, попавшийся полиции на употреблении наркотиков, добровольно собрался сдавать мандат. Народный избранник не жалел об уходе из думы и принес официальные извинения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!