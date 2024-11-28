28 ноября 2024

Депутат из ХМАО, устроивший драку на нарко-вечеринке, сложил мандат

В Урае депутат Кукушкин и его помощник уволены после потасовки с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума Урая поддержала отставку депутата Артема Кукушкина
Дума Урая поддержала отставку депутата Артема Кукушкина Фото:

Дума Урая (ХМАО) приняла отставку депутата, устроившего драку на нарко-вечеринке в квартире у своей знакомой. Артем Кукушкин после того, как мировой суд признал его виновным в употреблении наркотиков, добровольно сложил полномочия. Трансляция заседания гордумы шло на ее официальной странице «Вконтакте».

«В думу города поступило заявление о досрочном прекращении полномочий», — огласил на заседании думы спикер Александр Величко. Решение принято единогласно.

Второй участник потасовки, общественник Алексей Бакшеев, тоже потеряет свой статус в гордуме. Он работал помощником Кукушкина.

Ранее URA.RU писало, что Кукушкин, попавшийся полиции на употреблении наркотиков, добровольно собрался сдавать мандат. Народный избранник не жалел об уходе из думы и принес официальные извинения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дума Урая (ХМАО) приняла отставку депутата, устроившего драку на нарко-вечеринке в квартире у своей знакомой. Артем Кукушкин после того, как мировой суд признал его виновным в употреблении наркотиков, добровольно сложил полномочия. Трансляция заседания гордумы шло на ее официальной странице «Вконтакте». «В думу города поступило заявление о досрочном прекращении полномочий», — огласил на заседании думы спикер Александр Величко. Решение принято единогласно. Второй участник потасовки, общественник Алексей Бакшеев, тоже потеряет свой статус в гордуме. Он работал помощником Кукушкина. Ранее URA.RU писало, что Кукушкин, попавшийся полиции на употреблении наркотиков, добровольно собрался сдавать мандат. Народный избранник не жалел об уходе из думы и принес официальные извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...