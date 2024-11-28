Челябинский минздрав прокомментировал смерть младенца, набитого ветошью

Результаты проверок трех больниц Челябинска после смерти новорожденного ребенка были переданы в следственный комитет. Сведения о результатах проверки являются охраняемой законом тайной, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
«По поручению СК РФ по Челябинской области региональное министерство здравоохранения проводило ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Областной клинической больницы №3, Детской городской клинической больницы №8 и Челябинского областного патолого-анатомического бюро. Результаты проверки были направлены в СК», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального минздрава добавили, что ведомство не вправе предоставлять сведения о результатах проверки, а также о диагнозе и состоянии здоровья пациента ввиду того, что они содержат охраняемую законом тайну. Семья Ершовых два года пытается добиться расследования смерти новорожденного ребенка. По их словам, малыш родился здоровым, но недоношенным. Они подозревают, что от них скрыли врачебную ошибку, когда эксперты после эксгумации тела обнаружили вместо внутренних органов ветошь.
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