В Салехарде отмечает 85-летний юбилей журналист, публицист, заслуженный работник культуры Сергей Волков. Он автор популярной на Ямале телепередачи «Встречи», а также соавтор двух документальных фильмов. Волков публиковался в «Огоньке» и в региональных журналах. О юбиляре и его творчестве рассказывают в городской администрации.
«Сегодня юбилей отмечает Сергей Павлович Волков. Журналист, публицист, писатель, активист и просто замечательный человек с искрометным чувством юмора, долга и ответственности», — пишут авторы telegram-канала «Администрация Салехарда».
По данным источника, Сергей Волков начинал свой путь в журналистике с профессии звукооператора в 1967 году. Затем трудился корреспондентом, редактором, автором тысяч интервью и встреч с деятелями культуры, литературы, промышленности, бизнеса и политики.
«Его самая популярная программа в эфире ОГТРК „Ямал-Регион“ так и называлась — „Встречи“. Он записал свыше 400 интервью. Искренних, живых, познавательных. И, пожалуй, только с президентом не встретился воочию», — рассказывает канал.
В соавторстве с новосибирскими кинематографистами Сергей Волков снял два документальных фильма — «Дорогами Харасавея» и «Березовский взрыв». Кроме этого, он публиковался в «Огоньке», а также в региональных изданиях, например, в «Обской радуге», «Ямальском меридиане», в «Северянах». В 2017 году ветеран ямальской журналистики издал книгу рассказов «43 сюжета для Антона Павловича».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!