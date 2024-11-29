Челябинку, обвиняемую в убийстве шестимесячного сына, будут судить

Предварительно, женщина забила младенца из-за его плача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Златоуста (Челябинская область), обвиняемую в убийстве полугодовалого сына, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее также будут судить за нападение на соседей и сожителя.

«Женщина обвиняется по п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п.„в“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина убила своего сына в ноябре 2023 года. Предварительно, будучи пьяной она нанесла младенцу не менее 12 ударов кулаком по голове и телу. Причиной стал плач ребенка.

После задержания выяснилось, что за несколько недель до этого она повздорила с жительницей соседнего дома. Встрявшему в конфликт мужчине она нанесли удар разбитой стеклянной бутылкой по голове. После же прошла к сопернице в квартиру, где пырнула ее оставшейся в руках «розочкой». А вернувшись домой напала на сожителя с ножом.

Все время следствия женщина провела в СИЗО. По инкриминируемым статьям ей грозит срок до 20 лет.