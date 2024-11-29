Челябинские семьи массово раскупают двухкомнатное жилье в новостройках

29 ноября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Спрос на двухкомнатные квартиры в новостройках вырос на 38% Фото: Размик Закарян © URA.RU В ноябре 2024 года у челябинцев спрос на двухкомнатные квартиры в новостройках вырос на 38%. При этом новое однокомнатное жилье покупали гораздо реже, доля от общего объема составила 20%. Спрос на вторичное жилье распределился одинаково — по 33%, сообщили 29 ноября в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре 2024 года наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 38%, на вторичном — 33%). Однокомнатные квартиры занимают 20% в структуре спроса на первичном рынке и 33% на вторичном рынке», — сообщили в Челябинске. При этом на челябинском рынке недвижимости можно увидеть переток спроса от первичной недвижимости к вторичному жилью. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», в Челябинске после окончания массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы, из-за чего вырос спрос на вторичное жилье и снизился на новостройки. Вторичная недвижимость стала более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата. При этом спрос на новостройки стал ниже, на данный момент в городе нераспроданными остаются 60% квартир на первичном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ноябре 2024 года у челябинцев спрос на двухкомнатные квартиры в новостройках вырос на 38%. При этом новое однокомнатное жилье покупали гораздо реже, доля от общего объема составила 20%. Спрос на вторичное жилье распределился одинаково — по 33%, сообщили 29 ноября в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в ноябре 2024 года наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 38%, на вторичном — 33%). Однокомнатные квартиры занимают 20% в структуре спроса на первичном рынке и 33% на вторичном рынке», — сообщили в Челябинске. При этом на челябинском рынке недвижимости можно увидеть переток спроса от первичной недвижимости к вторичному жилью. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», в Челябинске после окончания массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы, из-за чего вырос спрос на вторичное жилье и снизился на новостройки. Вторичная недвижимость стала более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата. При этом спрос на новостройки стал ниже, на данный момент в городе нераспроданными остаются 60% квартир на первичном рынке.