После визита Краснова Текслер устроил разнос челябинским коммунальщикам. Видео

29 ноября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер потребовал навести порядок в сфере ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова губернатор Алексей Текслер 29 ноября устроил разнос представителям коммунального бизнеса и чиновникам, работающим в этой сфере. Об этом передает со совещания корреспондент URA.RU. На совещании, где обсуждалось состояние ЖКХ и подготовка к отопительному сезону, присутствовал прокурор региона Игорь Донгаузер и главы муниципалитетов. «Такое было — люди приходили с обращением управляющую организацию, их отправляли в МУП, ответственному за водоснабжение, а тот — обратно в управляющую компанию. Люди ходят по кругу, и никто палец о палец не ударит и ничего не сделает. Обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий», — заявил Текслер. Он добавил, что это его совместная позиция с прокурором области Донгаузером. Донгаузер в этот момент находился рядом с Текслером. «Поручаю главам и региональному министерству взять на личный контроль состояние проблемных сетей и совместно с ресурсоснабжающими организациями принять необходимые меры по их восстановлению. Разберитесь с подтопленными подвалами, со всеми жалобами граждан», — обратился Текслер к чиновникам и коммунальщикам. «Во-первых, ставлю задачу завершить работу и получить паспорта о готовности в полном объеме, а во-вторых, всех предупреждаю, что руководители эксплуатирующей организации будут нести персональную ответственность за прохождение отопительного сезона. Я буду держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул Текслер. Особое внимание губернатор обратил на своевременность устранения аварий. По сути, он отменил Новый год для коммунальщиков. «Никаких праздников у вас быть не должно. Аварийные ситуации, если они случились, должны решаться сразу. Отсылка на праздники — это недопустимая ситуация. Все ответственные за несвоевременное устранение аварий обязательно понесут заслуженное наказание», — сказал Текслер. В этой связи он подчеркнул, что необходимо усилить работу Госжилинспекции. Мораторий на проведение проверок бизнеса, которым нередко прикрываются управляющие компании, не является поводом не реагировать на жалобы. Он заявил, что в настоящее время ГЖИ не управляет ситуацией. Текслер заявил, что при необходимости силовые структуры будут подключаться для того, чтобы навести порядок в системе ЖКХ. Он сказал, что если задача по наведению порядка где-то не будет выполнена, реакция будет жесткой. «Давайте наведем порядок и изменим ситуацию. Я не хочу слушать никаких отговорок. Не хочу», — подчеркнул Текслер. Прокурор Донгаузер заявил, что поводом для визита генпрокурора РФ в Челябинск стало то, что регион находится на первом месте в России по числу жалоб, поставленных им на контроль. Их число — более ста, и каждая третья касается сферы ЖКХ. Игорь Краснов работал в Челябинске 27 ноября Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ © URA.RU Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября получил множество жалоб от жителей на затопленные фекалиями подвалы, а также проблемы с подачей воды и антисанитарию в помещениях. Краснов дал поручение прокурору области Донгаузеру провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, управляющих компаний, дать уголовно-правовую оценку их действиям и бездействию. Он заявил, что нужно разобраться, куда и как тратятся деньги жителей, а также связаны ли обслуживающие организации с чиновниками. Губернатор Текслер после встречи с Красновым заявил, что изменить подход к сфере ЖКХ нужно на всех уровнях: и региональном, и муниципальном. Особый спрос будет с глав муниципалитетов и руководителей управляющих компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова губернатор Алексей Текслер 29 ноября устроил разнос представителям коммунального бизнеса и чиновникам, работающим в этой сфере. Об этом передает со совещания корреспондент URA.RU. На совещании, где обсуждалось состояние ЖКХ и подготовка к отопительному сезону, присутствовал прокурор региона Игорь Донгаузер и главы муниципалитетов. «Такое было — люди приходили с обращением управляющую организацию, их отправляли в МУП, ответственному за водоснабжение, а тот — обратно в управляющую компанию. Люди ходят по кругу, и никто палец о палец не ударит и ничего не сделает. Обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий», — заявил Текслер. Он добавил, что это его совместная позиция с прокурором области Донгаузером. Донгаузер в этот момент находился рядом с Текслером. «Поручаю главам и региональному министерству взять на личный контроль состояние проблемных сетей и совместно с ресурсоснабжающими организациями принять необходимые меры по их восстановлению. Разберитесь с подтопленными подвалами, со всеми жалобами граждан», — обратился Текслер к чиновникам и коммунальщикам. «Во-первых, ставлю задачу завершить работу и получить паспорта о готовности в полном объеме, а во-вторых, всех предупреждаю, что руководители эксплуатирующей организации будут нести персональную ответственность за прохождение отопительного сезона. Я буду держать этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул Текслер. Особое внимание губернатор обратил на своевременность устранения аварий. По сути, он отменил Новый год для коммунальщиков. «Никаких праздников у вас быть не должно. Аварийные ситуации, если они случились, должны решаться сразу. Отсылка на праздники — это недопустимая ситуация. Все ответственные за несвоевременное устранение аварий обязательно понесут заслуженное наказание», — сказал Текслер. В этой связи он подчеркнул, что необходимо усилить работу Госжилинспекции. Мораторий на проведение проверок бизнеса, которым нередко прикрываются управляющие компании, не является поводом не реагировать на жалобы. Он заявил, что в настоящее время ГЖИ не управляет ситуацией. Текслер заявил, что при необходимости силовые структуры будут подключаться для того, чтобы навести порядок в системе ЖКХ. Он сказал, что если задача по наведению порядка где-то не будет выполнена, реакция будет жесткой. «Давайте наведем порядок и изменим ситуацию. Я не хочу слушать никаких отговорок. Не хочу», — подчеркнул Текслер. Прокурор Донгаузер заявил, что поводом для визита генпрокурора РФ в Челябинск стало то, что регион находится на первом месте в России по числу жалоб, поставленных им на контроль. Их число — более ста, и каждая третья касается сферы ЖКХ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября получил множество жалоб от жителей на затопленные фекалиями подвалы, а также проблемы с подачей воды и антисанитарию в помещениях. Краснов дал поручение прокурору области Донгаузеру провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, управляющих компаний, дать уголовно-правовую оценку их действиям и бездействию. Он заявил, что нужно разобраться, куда и как тратятся деньги жителей, а также связаны ли обслуживающие организации с чиновниками. Губернатор Текслер после встречи с Красновым заявил, что изменить подход к сфере ЖКХ нужно на всех уровнях: и региональном, и муниципальном. Особый спрос будет с глав муниципалитетов и руководителей управляющих компаний.