28 ноября 2024

В Тюмень вернется плюсовая температура

В начале декабря в Тюмени ожидается плюсовая температура
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале декабря в Тюмени будет тепло и снежно
В начале декабря в Тюмени будет тепло и снежно Фото:

В Тюмени в начале декабря ожидается плюсовая температура. Потепление ожидается 3 и 4 декабря. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.

«Тюмен, 3 и 4 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус тепла. Ночью опустится до -5», — прогнозируют синоптики.

На сайте сказано, что 4 декабря ожидается дождь со снегом. Осадки продлятся до 6 числа.

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В Тюмени в начале декабря ожидается плюсовая температура. Потепление ожидается 3 и 4 декабря. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo. «Тюмен, 3 и 4 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус тепла. Ночью опустится до -5», — прогнозируют синоптики. На сайте сказано, что 4 декабря ожидается дождь со снегом. Осадки продлятся до 6 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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