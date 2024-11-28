В Тюмень вернется плюсовая температура

В начале декабря в Тюмени будет тепло и снежно
В Тюмени в начале декабря ожидается плюсовая температура. Потепление ожидается 3 и 4 декабря. Такой прогноз опубликован на сайте Gismeteo.
«Тюмен, 3 и 4 ноября. Температура воздуха днем составит +1 градус тепла. Ночью опустится до -5», — прогнозируют синоптики.
На сайте сказано, что 4 декабря ожидается дождь со снегом. Осадки продлятся до 6 числа.
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