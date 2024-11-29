«Боимся повторения Коркино»: екатеринбуржцы создали дружину и ополчились на наркоманов

Екатеринбуржцы объединились в дружину и отлавливают наркоманов

29 ноября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Местные жители просят силовиков о помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители екатеринбургского поселка «Чистые ручьи» организовали дружину и объявили войну наркоманам. За последние трое суток местные отловили и выдворили 50 подозрительных людей, искавших закладки. Обозленные возвращаются уже с заточками. Свердловчане опасаются, что в поселке могут произойти волнения, как в челябинском Коркино. Подробности URA.RU рассказала Дарья Вяткина, одна из жительниц «Чистых ручьев». «Наркоманы стали часто появляться у нас последние три месяца. А за последние трое суток мы поймали 50 человек, за день — 23. В поисках закладок они ходят по частным территориям, у многих жителей нет заборов. Возникает потенциальная ситуация для воровства. Мы обратились в правоохранительные органы, но пока результата нет. Такими темпами нашим мужчинам скоро придется вооружаться и давать бой наркоманам», — переживает Вяткина. По ее словам, среди жителей поселка наркоманов, предположительно, нет. Они приходят из других районов, потому что в «Чистых ручьях» есть лесополоса. «К ней можно выйти через улицы поселка, там они оставляют и ищут закладки. У нас просто все перерыто там», — жалуется Дарья. Обозленные наркоманы возвращаются с ножами и заточками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С теми, кого жители задерживают, проводят профилактические беседы. «А они потом возвращаются уже обозленные с заточками в руках. Дело может реально дойти до самосуда. Наш поселок всегда был образцом чистоплотности и порядочности, а сейчас это чуть ли не самое страшное место в городе. При таком обвале наркоманов силовики должны выставить у нас посты. Этого не происходит. Скоро может повториться история, как в Коркино. Этого мы бы не хотели», — заключила собеседница агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу сказали URA.RU, что проводят проверку по сообщениям о фактах распространения запрещенных веществ: «Также принимаются меры по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Закладчики в Екатеринбурге, и конкретно в микрорайоне Компрессорном, выявляются практически ежедневно. Все они привлекаются к ответственности». В полиции заявили, что ситуация взята под контроль руководством территориального ОВД. Будут приняты дополнительные меры для предотвращения и пресечения правонарушений. Силовики просят граждан незамедлительно сообщать о выявлении случаев распространения наркотиков для оперативного реагирования. Волнения в Коркино произошли месяц назад после убийства таксистки. Ее тело обнаружили в ночь на 24 октября, последними ее пассажирами были несовершеннолетние цыгане из Коркино. Подозреваемых оперативно задержали, но после этого челябинцы пришли в город и ополчились на цыган. Тем пришлось временно покинуть дома. Шеф местного ОМВД был снят с должности, а мэр Наталья Лощина — ушла в отставку. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Лишь малая часть тех, кого задержали дружинники в поселке Фото: предоставлено собеседницей агентства В «Чистых ручьях» все перерыто наркоманами Фото: предоставлено собеседницей агентства Закладки оставляют в лесополосе Фото: предоставлено собеседницей агентства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители екатеринбургского поселка «Чистые ручьи» организовали дружину и объявили войну наркоманам. За последние трое суток местные отловили и выдворили 50 подозрительных людей, искавших закладки. Обозленные возвращаются уже с заточками. Свердловчане опасаются, что в поселке могут произойти волнения, как в челябинском Коркино. Подробности URA.RU рассказала Дарья Вяткина, одна из жительниц «Чистых ручьев». «Наркоманы стали часто появляться у нас последние три месяца. А за последние трое суток мы поймали 50 человек, за день — 23. В поисках закладок они ходят по частным территориям, у многих жителей нет заборов. Возникает потенциальная ситуация для воровства. Мы обратились в правоохранительные органы, но пока результата нет. Такими темпами нашим мужчинам скоро придется вооружаться и давать бой наркоманам», — переживает Вяткина. По ее словам, среди жителей поселка наркоманов, предположительно, нет. Они приходят из других районов, потому что в «Чистых ручьях» есть лесополоса. «К ней можно выйти через улицы поселка, там они оставляют и ищут закладки. У нас просто все перерыто там», — жалуется Дарья. С теми, кого жители задерживают, проводят профилактические беседы. «А они потом возвращаются уже обозленные с заточками в руках. Дело может реально дойти до самосуда. Наш поселок всегда был образцом чистоплотности и порядочности, а сейчас это чуть ли не самое страшное место в городе. При таком обвале наркоманов силовики должны выставить у нас посты. Этого не происходит. Скоро может повториться история, как в Коркино. Этого мы бы не хотели», — заключила собеседница агентства. В УМВД РФ по Екатеринбургу сказали URA.RU, что проводят проверку по сообщениям о фактах распространения запрещенных веществ: «Также принимаются меры по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Закладчики в Екатеринбурге, и конкретно в микрорайоне Компрессорном, выявляются практически ежедневно. Все они привлекаются к ответственности». В полиции заявили, что ситуация взята под контроль руководством территориального ОВД. Будут приняты дополнительные меры для предотвращения и пресечения правонарушений. Силовики просят граждан незамедлительно сообщать о выявлении случаев распространения наркотиков для оперативного реагирования. Волнения в Коркино произошли месяц назад после убийства таксистки. Ее тело обнаружили в ночь на 24 октября, последними ее пассажирами были несовершеннолетние цыгане из Коркино. Подозреваемых оперативно задержали, но после этого челябинцы пришли в город и ополчились на цыган. Тем пришлось временно покинуть дома. Шеф местного ОМВД был снят с должности, а мэр Наталья Лощина — ушла в отставку. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.