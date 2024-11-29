Путин включил Малышеву и Сметанюка в Общественную палату России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин утвердил состав Общественной палаты России Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. В состав включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк.

«В состав палаты включены Елена Малышева и Сергей Сметанюк», — говорится в тексте указа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. В состав включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк. «В состав палаты включены Елена Малышева и Сергей Сметанюк», — говорится в тексте указа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...