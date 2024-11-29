Путин включил Малышеву и Сметанюка в Общественную палату России

Путин утвердил состав Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. В состав включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк.
«В состав палаты включены Елена Малышева и Сергей Сметанюк», — говорится в
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