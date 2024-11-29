Путин включил Малышеву и Сметанюка в Общественную палату России

29 ноября 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Путин утвердил состав Общественной палаты России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. В состав включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк. «В состав палаты включены Елена Малышева и Сергей Сметанюк», — говорится в тексте указа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. В состав включены руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк. «В состав палаты включены Елена Малышева и Сергей Сметанюк», — говорится в тексте указа. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.