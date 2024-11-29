АвтоВАЗ назвал дату начала продаж Lada Aura, которую хвалил Путин

Розничные продажи Lada Aura в России стартуют 30 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекомендованная цена на Lada Aura стартует с отметки в 2,5 млн рублей
Рекомендованная цена на Lada Aura стартует с отметки в 2,5 млн рублей Фото:

Продажи нового автомобиля Lada Aura в России стартуют 30 ноября. Об этом сообщает компания АвтоВАЗ.

«Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начнутся в России 30 ноября», — передает сообщение автопроизводителя ТАСС. Там добавили, что рекомендованная цена на данную модель начинается с отметки в 2,5 миллиона рублей.

Серийное производство Lada Aura было официально запущено президентом России Владимиром Путиным 9 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что президент положительно оценил новый автомобиль, на котором он прибыл на открытие участка Северного обхода Твери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продажи нового автомобиля Lada Aura в России стартуют 30 ноября. Об этом сообщает компания АвтоВАЗ. «Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начнутся в России 30 ноября», — передает сообщение автопроизводителя ТАСС. Там добавили, что рекомендованная цена на данную модель начинается с отметки в 2,5 миллиона рублей. Серийное производство Lada Aura было официально запущено президентом России Владимиром Путиным 9 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что президент положительно оценил новый автомобиль, на котором он прибыл на открытие участка Северного обхода Твери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...