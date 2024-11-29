АвтоВАЗ назвал дату начала продаж Lada Aura, которую хвалил Путин

Продажи нового автомобиля Lada Aura в России стартуют 30 ноября. Об этом сообщает компания АвтоВАЗ.
«Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начнутся в России 30 ноября», — передает сообщение автопроизводителя ТАСС. Там добавили, что рекомендованная цена на данную модель начинается с отметки в 2,5 миллиона рублей.
Серийное производство Lada Aura было официально запущено президентом России Владимиром Путиным 9 октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что президент положительно оценил новый автомобиль, на котором он прибыл на открытие участка Северного обхода Твери.
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