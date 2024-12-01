Челябинцам раскрыли, как изменятся цены на жилье в 2025 году

В Челябинске в 2025 году квартиры будут дольше продавать, а цены не снизятся

02 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

По прогнозу в 2025 году на рынке недвижимости будет отложенный спрос и отложенная продажа Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в следующем 2025 году снижения цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке на будет. При этом из-за низких продаж недвижимости будет отложенный спрос и отложенная продажа. Об этом URA.RU 29 января рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Глобального снижения цен в 2025 году точно не будет. На данный момент люди перестраховываются из-за высоких ипотечных ставок и цены не снижают несмотря на дорогую ипотеку. Продавцы заняли выжидательную позицию, поскольку не смогут продать квартиру и даже за ту же цену купить другую. Правительство нас успокаивает, что в 2025 году ставку понизит. Соответственно, выжидательная позиция у многих и продавцов и покупателей продолжится», — поделилась Шатрукова. Как отметила президент гильдии риелторов, в начале 2025 года ипотека скорее всего будет под давлением, не так много людей смогут взять ее на рыночных условиях. При довольно высоких ставках рынок жилья вынужден будет предлагать покупателям больше скидок и специальных акционных предложений. Уже сейчас можно понять, что снижения цен на новостройки не будет. Это подтверждают челябинские застройщики, предлагающие клиентам различные способы покупки, в том числе и рассрочку. Также цены на стройматериалы будут только расти. Кроме того, льготные программы ипотеки несмотря на ужесточение все равно работают до 2030 года. Также ставка, по которой застройщики берут у банков кредиты на строительство, как и ключевая, не будет падать и у девелоперов не будет возможности для снижения цены. Цены не снизятся и на вторичном рынке, ведь в Челябинске они находятся в стагнации уже полгода. Скорее всего такая тенденция продолжится. В свою очередь в таких условиях собственники жилья на вторичном рынке будут скорее сдавать жилье в аренду, а не продавать его. Эти квартиры выставят на продажу только тогда, когда ситуация улучшится и спрос на вторичное жилье начнет расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в следующем 2025 году снижения цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке на будет. При этом из-за низких продаж недвижимости будет отложенный спрос и отложенная продажа. Об этом URA.RU 29 января рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Глобального снижения цен в 2025 году точно не будет. На данный момент люди перестраховываются из-за высоких ипотечных ставок и цены не снижают несмотря на дорогую ипотеку. Продавцы заняли выжидательную позицию, поскольку не смогут продать квартиру и даже за ту же цену купить другую. Правительство нас успокаивает, что в 2025 году ставку понизит. Соответственно, выжидательная позиция у многих и продавцов и покупателей продолжится», — поделилась Шатрукова. Как отметила президент гильдии риелторов, в начале 2025 года ипотека скорее всего будет под давлением, не так много людей смогут взять ее на рыночных условиях. При довольно высоких ставках рынок жилья вынужден будет предлагать покупателям больше скидок и специальных акционных предложений. Уже сейчас можно понять, что снижения цен на новостройки не будет. Это подтверждают челябинские застройщики, предлагающие клиентам различные способы покупки, в том числе и рассрочку. Также цены на стройматериалы будут только расти. Кроме того, льготные программы ипотеки несмотря на ужесточение все равно работают до 2030 года. Также ставка, по которой застройщики берут у банков кредиты на строительство, как и ключевая, не будет падать и у девелоперов не будет возможности для снижения цены. Цены не снизятся и на вторичном рынке, ведь в Челябинске они находятся в стагнации уже полгода. Скорее всего такая тенденция продолжится. В свою очередь в таких условиях собственники жилья на вторичном рынке будут скорее сдавать жилье в аренду, а не продавать его. Эти квартиры выставят на продажу только тогда, когда ситуация улучшится и спрос на вторичное жилье начнет расти.