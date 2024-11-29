В Челябинской области за год выросли цены на яйца и курицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Яйца второй категории подорожали на 18,2% Фото:

В Челябинской области увеличилась стоимость яиц, куриного филе, грудки и бедра. Согласно мониторингу URA.RU позиций в сетевых магазинах, рост цен на яйца доходит до 18%, а на куриное мясо до 10,7%.

Стоимость куриного филе в ноябре составила 411,5 рубля за килограмм. Притом цены поднялись на 0,8%. На 4,4% выросла стоимость бедра — до 232,9 рубля за килограмм. Больше всего подорожала грудка на кости — на 10,7%. За нее челябинцам придется выложить порядка 317,8 рубля. Среди упавших в цене позиций — туша (7,3%) стоимостью 233,8 рубля за килограмм и голени (2,7%) по цене 282,6 рубля за килограмм.

Среди яиц все категории показали рост цен. За грохотку отборных яиц придется отдать на 7,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Средняя стоимость составила 227,7 рубля. На 11,4% подорожала первая категория — до 117 рублей. Наибольшее удорожание показали яйца С2 — на 18,2% до 92,2 рубля.

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В Челябинской области увеличилась стоимость яиц, куриного филе, грудки и бедра. Согласно мониторингу URA.RU позиций в сетевых магазинах, рост цен на яйца доходит до 18%, а на куриное мясо до 10,7%. Стоимость куриного филе в ноябре составила 411,5 рубля за килограмм. Притом цены поднялись на 0,8%. На 4,4% выросла стоимость бедра — до 232,9 рубля за килограмм. Больше всего подорожала грудка на кости — на 10,7%. За нее челябинцам придется выложить порядка 317,8 рубля. Среди упавших в цене позиций — туша (7,3%) стоимостью 233,8 рубля за килограмм и голени (2,7%) по цене 282,6 рубля за килограмм. Среди яиц все категории показали рост цен. За грохотку отборных яиц придется отдать на 7,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Средняя стоимость составила 227,7 рубля. На 11,4% подорожала первая категория — до 117 рублей. Наибольшее удорожание показали яйца С2 — на 18,2% до 92,2 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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