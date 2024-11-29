В Челябинской области за год выросли цены на яйца и курицу

29 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Яйца второй категории подорожали на 18,2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области увеличилась стоимость яиц, куриного филе, грудки и бедра. Согласно мониторингу URA.RU позиций в сетевых магазинах, рост цен на яйца доходит до 18%, а на куриное мясо до 10,7%. Стоимость куриного филе в ноябре составила 411,5 рубля за килограмм. Притом цены поднялись на 0,8%. На 4,4% выросла стоимость бедра — до 232,9 рубля за килограмм. Больше всего подорожала грудка на кости — на 10,7%. За нее челябинцам придется выложить порядка 317,8 рубля. Среди упавших в цене позиций — туша (7,3%) стоимостью 233,8 рубля за килограмм и голени (2,7%) по цене 282,6 рубля за килограмм. Среди яиц все категории показали рост цен. За грохотку отборных яиц придется отдать на 7,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Средняя стоимость составила 227,7 рубля. На 11,4% подорожала первая категория — до 117 рублей. Наибольшее удорожание показали яйца С2 — на 18,2% до 92,2 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области увеличилась стоимость яиц, куриного филе, грудки и бедра. Согласно мониторингу URA.RU позиций в сетевых магазинах, рост цен на яйца доходит до 18%, а на куриное мясо до 10,7%. Стоимость куриного филе в ноябре составила 411,5 рубля за килограмм. Притом цены поднялись на 0,8%. На 4,4% выросла стоимость бедра — до 232,9 рубля за килограмм. Больше всего подорожала грудка на кости — на 10,7%. За нее челябинцам придется выложить порядка 317,8 рубля. Среди упавших в цене позиций — туша (7,3%) стоимостью 233,8 рубля за килограмм и голени (2,7%) по цене 282,6 рубля за килограмм. Среди яиц все категории показали рост цен. За грохотку отборных яиц придется отдать на 7,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Средняя стоимость составила 227,7 рубля. На 11,4% подорожала первая категория — до 117 рублей. Наибольшее удорожание показали яйца С2 — на 18,2% до 92,2 рубля.