В Кургане мошенник обманул школьницу на 30 тысяч рублей через интернет-игру

В Кургане девочка, играя в компьютерную игру, перевела мошенникам 30 000 рублей с карты матери. Мошенники еще уговаривали ее отдать им больше денег, но она не согласилась и призналась родительнице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
В ноябре в УМВД России по Кургану поступило сообщение. Как выяснили сотрудники полиции, инцидент произошел из-за интереса дочери потерпевшей к покупке игровой валюты в интернет-игре. «В одном из мессенджеров школьница связалась с контактным лицом и вступила в переписку. У подростка спросили, есть ли в ее распоряжении мобильное приложение банка. Девочка ответила, что такое приложение есть у ее матери. Взяв телефон мамы, она по указанным реквизитам банковской карты перевела некоему лицу более тридцати тысяч рублей», — пишет полиция.
После этого мошенник попытался убедить подростка увеличить лимит на кредитной карте матери и взять заем, однако девочка отказалась от дальнейших переводов и прекратила общение. Спустя день она рассказала о происшествии своей матери.
Следователем УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям проводить беседы с детьми о безопасности в интернете. Важно напоминать школьникам об опасностях общения с незнакомыми людьми и недопустимости перевода денежных средств посторонним.
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