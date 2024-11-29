Задержан боец СВО, собиравшийся подшутить над врачами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали участника спецоперации РФ на Украине при покупке пороха для учебной гранаты. Снарядом он собирался в шутку напугать врачей. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.
«Боец прибыл в столицу Урала для прохождения лечения. Но ему отказали. Тогда он купил учебную гранату и пытался приобрести в оружейном магазине запал и порох к ней. Но заподозривший неладное продавец вызвал ЧОП. Позже выяснилось, что солдат хотел подшутить над врачами, показав им гранату», — сказал собеседник агентства.
После этого, по словам военного адвоката, мужчина попал в психиатрическую больницу. «Вообще, он постоянный клиент этого учреждения. От дальнейшей службы в армии не отказывается, но просит лечения. Ведь он потерял слух и получил осколочное ранение во время боя», — заключил Портнягин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!