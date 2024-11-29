Задержан боец СВО, собиравшийся подшутить над врачами в Екатеринбурге

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Мужчина хотел пройти курс лечения в столице Урала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержали участника спецоперации РФ на Украине при покупке пороха для учебной гранаты. Снарядом он собирался в шутку напугать врачей. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

«Боец прибыл в столицу Урала для прохождения лечения. Но ему отказали. Тогда он купил учебную гранату и пытался приобрести в оружейном магазине запал и порох к ней. Но заподозривший неладное продавец вызвал ЧОП. Позже выяснилось, что солдат хотел подшутить над врачами, показав им гранату», — сказал собеседник агентства.

После этого, по словам военного адвоката, мужчина попал в психиатрическую больницу. «Вообще, он постоянный клиент этого учреждения. От дальнейшей службы в армии не отказывается, но просит лечения. Ведь он потерял слух и получил осколочное ранение во время боя», — заключил Портнягин.

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В Екатеринбурге задержали участника спецоперации РФ на Украине при покупке пороха для учебной гранаты. Снарядом он собирался в шутку напугать врачей. Подробности истории URA.RU рассказал адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Боец прибыл в столицу Урала для прохождения лечения. Но ему отказали. Тогда он купил учебную гранату и пытался приобрести в оружейном магазине запал и порох к ней. Но заподозривший неладное продавец вызвал ЧОП. Позже выяснилось, что солдат хотел подшутить над врачами, показав им гранату», — сказал собеседник агентства. После этого, по словам военного адвоката, мужчина попал в психиатрическую больницу. «Вообще, он постоянный клиент этого учреждения. От дальнейшей службы в армии не отказывается, но просит лечения. Ведь он потерял слух и получил осколочное ранение во время боя», — заключил Портнягин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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