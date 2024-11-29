В Екатеринбурге у ледовой «УГМК-Арены» появится парк

29 ноября 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Работы на набережной около ледовой «УГМК-Арены» начались в 2023 году Фото (архив): Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге возле ледовой «УГМК-Арены», которая строится около цирка на месте снесенной телебашни, разобьют парк. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр Андрей Корюков. «У нас с вами формируется новая площадка около ледовой „УГМК-Арены“. Я буквально был там два дня назад, там высаживается порядка 30-40 деревьев, которых там не было вообще. Там будет целая территория. Думаю, что одна из лучших, которые у нас есть на набережной реки Исеть», — объяснил Корюков. По его словам, благоустройство территории должно быть завершено в 2025 году. Реконструировать набережную возле цирка начали в 2023 году. Предполагалось, что открыть ее смогут раньше срока. В июле 2024 года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что набережная будет готова в конце 2024 года. В октябре мэр Алексей Орлов подчеркнул, что во всей красе она предстанет следующей весной. Добавив тогда, что дедлайн по контракту — ноябрь 2025-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле ледовой «УГМК-Арены», которая строится около цирка на месте снесенной телебашни, разобьют парк. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр Андрей Корюков. «У нас с вами формируется новая площадка около ледовой „УГМК-Арены“. Я буквально был там два дня назад, там высаживается порядка 30-40 деревьев, которых там не было вообще. Там будет целая территория. Думаю, что одна из лучших, которые у нас есть на набережной реки Исеть», — объяснил Корюков. По его словам, благоустройство территории должно быть завершено в 2025 году. Реконструировать набережную возле цирка начали в 2023 году. Предполагалось, что открыть ее смогут раньше срока. В июле 2024 года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что набережная будет готова в конце 2024 года. В октябре мэр Алексей Орлов подчеркнул, что во всей красе она предстанет следующей весной. Добавив тогда, что дедлайн по контракту — ноябрь 2025-го.