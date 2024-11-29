В Екатеринбурге у ледовой «УГМК-Арены» появится парк

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, ледовая арена, угмк арена
Работы на набережной около ледовой «УГМК-Арены» начались в 2023 году

В Екатеринбурге возле ледовой «УГМК-Арены», которая строится около цирка на месте снесенной телебашни, разобьют парк. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр Андрей Корюков.

«У нас с вами формируется новая площадка около ледовой „УГМК-Арены“. Я буквально был там два дня назад, там высаживается порядка 30-40 деревьев, которых там не было вообще. Там будет целая территория. Думаю, что одна из лучших, которые у нас есть на набережной реки Исеть», — объяснил Корюков. По его словам, благоустройство территории должно быть завершено в 2025 году.

Реконструировать набережную возле цирка начали в 2023 году. Предполагалось, что открыть ее смогут раньше срока. В июле 2024 года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что набережная будет готова в конце 2024 года. В октябре мэр Алексей Орлов подчеркнул, что во всей красе она предстанет следующей весной. Добавив тогда, что дедлайн по контракту — ноябрь 2025-го.

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В Екатеринбурге возле ледовой «УГМК-Арены», которая строится около цирка на месте снесенной телебашни, разобьют парк. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр Андрей Корюков. «У нас с вами формируется новая площадка около ледовой „УГМК-Арены“. Я буквально был там два дня назад, там высаживается порядка 30-40 деревьев, которых там не было вообще. Там будет целая территория. Думаю, что одна из лучших, которые у нас есть на набережной реки Исеть», — объяснил Корюков. По его словам, благоустройство территории должно быть завершено в 2025 году. Реконструировать набережную возле цирка начали в 2023 году. Предполагалось, что открыть ее смогут раньше срока. В июле 2024 года вице-мэр Рустам Галямов заявил, что набережная будет готова в конце 2024 года. В октябре мэр Алексей Орлов подчеркнул, что во всей красе она предстанет следующей весной. Добавив тогда, что дедлайн по контракту — ноябрь 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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