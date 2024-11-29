Shot: россиянка утонула в Таиланде в шторм. Видео

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Туристка проигнорировала предупреждения об опасности, оставшись на пляже, пишет Shot
Туристка проигнорировала предупреждения об опасности, оставшись на пляже, пишет Shot Фото:

В Таиланде россиянка утонула во время наводнения. Она отдыхала на острове Самуи, когда в регионе бушевал шторм.

«Российская туристка утонула в Таиланде, где бушуют сильные наводнения на юге страны», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она находилась на пляже вместе со своим парнем в момент, когда были выставлены предупреждающие красные флаги.

Предполагается, что девушка подошла слишком близко к камням, и в результате сильного наводнения ее унесло в море. В это время в провинции Паттани и городе Хатъяй наблюдается шторм, и местным жителям настоятельно рекомендовано проявлять осторожность.

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В Таиланде россиянка утонула во время наводнения. Она отдыхала на острове Самуи, когда в регионе бушевал шторм. «Российская туристка утонула в Таиланде, где бушуют сильные наводнения на юге страны», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она находилась на пляже вместе со своим парнем в момент, когда были выставлены предупреждающие красные флаги. Предполагается, что девушка подошла слишком близко к камням, и в результате сильного наводнения ее унесло в море. В это время в провинции Паттани и городе Хатъяй наблюдается шторм, и местным жителям настоятельно рекомендовано проявлять осторожность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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