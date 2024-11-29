В Таиланде россиянка утонула во время наводнения. Она отдыхала на острове Самуи, когда в регионе бушевал шторм.
«Российская туристка утонула в Таиланде, где бушуют сильные наводнения на юге страны», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она находилась на пляже вместе со своим парнем в момент, когда были выставлены предупреждающие красные флаги.
Предполагается, что девушка подошла слишком близко к камням, и в результате сильного наводнения ее унесло в море. В это время в провинции Паттани и городе Хатъяй наблюдается шторм, и местным жителям настоятельно рекомендовано проявлять осторожность.
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