Футбольный судья Эмир Привалов ушел из жизни: что известно о смерти арбитра

Подающий надежды футбольный судья Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
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Эмир Привалов добрался до Первой лиги только в 2024 году
Эмир Привалов добрался до Первой лиги только в 2024 году Фото:

29 ноября стало известно о смерти подающего надежды арбитра Эмира Привалова. Футбольный судья погиб на 29 году жизни. URA.RU рассказывает все, что известно об Эмире Привалове.

Биография Эмира Привалова

Эмир Привалов родился в Сочи в 1996 году. В двадцатилетнем возрасте мужчина начал карьеру арбитра. В 2021 году футбольный судья добрался до матчей Второй лиги, а в текущем сезоне работал резервным судьей в четырех играх Первой лиги.

Также в текущем сезоне Эмир Привалов работал на двух матчах «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. На игре между омским «Иртышом» и «Челябинском» он был главным арбитром, а на матче «Сочи» и «Волги» — резервным судьей.

Стоит отметить, что в 2024 году карьера арбитра только пошла в гору. У Эмира Привалова осталась жена и двое детей.

Когда умер Эмир Привалов

О смерти Эмира Привалова стало известно 29 ноября. Пресс-служба Сочинской городской федерации футбола рассказала, что арбитр скончался в четверг 28 ноября.

Смерть Эмира Привалова также подтвердили в Российском футбольном союзе. «РФС выражает искренние соболезнования семье судьи и окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — добавили в организации.

От чего умер Эмир Привалов

Как сообщает «Матч ТВ», Эмир Привалов покончил с собой. По информации председателя Сочинской городской федерации футбола Герогия Варельджана, в официальном заключении о смерти арбитра указано, что Привалов неоднократно ссорился с женой.

Где похоронят Эмира Привалова

Эмира Привалова похоронят в понедельник в Адлере. Российский футбольный союз и футбольный клуб «Сочи» финансово поможет семье арбитра.

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29 ноября стало известно о смерти подающего надежды арбитра Эмира Привалова. Футбольный судья погиб на 29 году жизни. URA.RU рассказывает все, что известно об Эмире Привалове. Биография Эмира Привалова Эмир Привалов родился в Сочи в 1996 году. В двадцатилетнем возрасте мужчина начал карьеру арбитра. В 2021 году футбольный судья добрался до матчей Второй лиги, а в текущем сезоне работал резервным судьей в четырех играх Первой лиги. Также в текущем сезоне Эмир Привалов работал на двух матчах «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. На игре между омским «Иртышом» и «Челябинском» он был главным арбитром, а на матче «Сочи» и «Волги» — резервным судьей. Стоит отметить, что в 2024 году карьера арбитра только пошла в гору. У Эмира Привалова осталась жена и двое детей. Когда умер Эмир Привалов О смерти Эмира Привалова стало известно 29 ноября. Пресс-служба Сочинской городской федерации футбола рассказала, что арбитр скончался в четверг 28 ноября. Смерть Эмира Привалова также подтвердили в Российском футбольном союзе. «РФС выражает искренние соболезнования семье судьи и окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — добавили в организации. От чего умер Эмир Привалов Как сообщает «Матч ТВ», Эмир Привалов покончил с собой. По информации председателя Сочинской городской федерации футбола Герогия Варельджана, в официальном заключении о смерти арбитра указано, что Привалов неоднократно ссорился с женой. Где похоронят Эмира Привалова Эмира Привалова похоронят в понедельник в Адлере. Российский футбольный союз и футбольный клуб «Сочи» финансово поможет семье арбитра.
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