Футбольный судья Эмир Привалов ушел из жизни: что известно о смерти арбитра

29 ноября стало известно о смерти подающего надежды арбитра Эмира Привалова. Футбольный судья погиб на 29 году жизни. URA.RU рассказывает все, что известно об Эмире Привалове.
Биография Эмира Привалова
Эмир Привалов родился в Сочи в 1996 году. В двадцатилетнем возрасте мужчина начал карьеру арбитра. В 2021 году футбольный судья добрался до матчей Второй лиги, а в текущем сезоне работал резервным судьей в четырех играх Первой лиги.
Также в текущем сезоне Эмир Привалов работал на двух матчах «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. На игре между омским «Иртышом» и «Челябинском» он был главным арбитром, а на матче «Сочи» и «Волги» — резервным судьей.
Стоит отметить, что в 2024 году карьера арбитра только пошла в гору. У Эмира Привалова осталась жена и двое детей.
Когда умер Эмир Привалов
О смерти Эмира Привалова стало известно 29 ноября. Пресс-служба Сочинской городской федерации футбола рассказала, что арбитр скончался в четверг 28 ноября.
Смерть Эмира Привалова также подтвердили в Российском футбольном союзе. «РФС выражает искренние соболезнования семье судьи и окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — добавили в организации.
От чего умер Эмир Привалов
Как сообщает «Матч ТВ», Эмир Привалов покончил с собой. По информации председателя Сочинской городской федерации футбола Герогия Варельджана, в официальном заключении о смерти арбитра указано, что Привалов неоднократно ссорился с женой.
Где похоронят Эмира Привалова
Эмира Привалова похоронят в понедельник в Адлере. Российский футбольный союз и футбольный клуб «Сочи» финансово поможет семье арбитра.
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