Бабушкина взяла в советники юриста, генерала и экс-представителя губернатора в заксо

В Свердловской области утвердили состав Общественного совета при заксобрании
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Заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина выбрала в Общественный совет трех человек Фото:

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила состав Общественного совета при парламенте, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Об этом она рассказала у себя в telegram-канале.

«Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель заксобрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента», — прокомментировала Бабушкина.

Вновь в Общественный совет вошли Владимир Винницкий, Анатолий Гайда, Владимир Дадеко, Алексей Киселев, Ирина Левина, Сергей Майзель, Анатолий Павлов, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Общественный совет формируется на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Члены Общественного совета активно готовят рекомендации для депутатов по принимаемым законам
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Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила состав Общественного совета при парламенте, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Об этом она рассказала у себя в telegram-канале. «Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель заксобрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента», — прокомментировала Бабушкина. Вновь в Общественный совет вошли Владимир Винницкий, Анатолий Гайда, Владимир Дадеко, Алексей Киселев, Ирина Левина, Сергей Майзель, Анатолий Павлов, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Общественный совет формируется на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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