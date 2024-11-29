Бабушкина взяла в советники юриста, генерала и экс-представителя губернатора в заксо

В Свердловской области утвердили состав Общественного совета при заксобрании

29 ноября 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина выбрала в Общественный совет трех человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила состав Общественного совета при парламенте, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Об этом она рассказала у себя в telegram-канале. «Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель заксобрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента», — прокомментировала Бабушкина. Вновь в Общественный совет вошли Владимир Винницкий, Анатолий Гайда, Владимир Дадеко, Алексей Киселев, Ирина Левина, Сергей Майзель, Анатолий Павлов, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Общественный совет формируется на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев. Члены Общественного совета активно готовят рекомендации для депутатов по принимаемым законам Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина утвердила состав Общественного совета при парламенте, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Об этом она рассказала у себя в telegram-канале. «Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель заксобрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента», — прокомментировала Бабушкина. Вновь в Общественный совет вошли Владимир Винницкий, Анатолий Гайда, Владимир Дадеко, Алексей Киселев, Ирина Левина, Сергей Майзель, Анатолий Павлов, Юрий Судаков и Владимир Щелоков. Общественный совет формируется на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.