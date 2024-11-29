Суд смягчил приговор бывшему главному приставу Прикамья Кожевникову

Кожевников проведет в колонии меньше десяти лет
Пермский краевой суд смягчил приговор бывшему главному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Апелляционная инстанция изменила приговор и назначила Кожевникову наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и 14,5 млн штрафа», — сообщили в ведомстве. Приговор первой инстанции был строже.
Кожевников признан виновным в том, что за определенный процент обналичивал деньги со счетов юрлиц. Его подчиненная Марданова была ключевым свидетелем и дала показания против бывшего руководителя.
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