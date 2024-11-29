Суд смягчил приговор бывшему главному приставу Прикамья Кожевникову

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Кожевников проведет в колонии меньше десяти лет
Кожевников проведет в колонии меньше десяти лет Фото:

Пермский краевой суд смягчил приговор бывшему главному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Апелляционная инстанция изменила приговор и назначила Кожевникову наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и 14,5 млн штрафа», — сообщили в ведомстве. Приговор первой инстанции был строже.

Кожевников признан виновным в том, что за определенный процент обналичивал деньги со счетов юрлиц. Его подчиненная Марданова была ключевым свидетелем и дала показания против бывшего руководителя.

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Пермский краевой суд смягчил приговор бывшему главному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Апелляционная инстанция изменила приговор и назначила Кожевникову наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и 14,5 млн штрафа», — сообщили в ведомстве. Приговор первой инстанции был строже. Кожевников признан виновным в том, что за определенный процент обналичивал деньги со счетов юрлиц. Его подчиненная Марданова была ключевым свидетелем и дала показания против бывшего руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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